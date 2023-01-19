Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den son tango

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Dünya futbolunda 2000’li yıllara damga vuran iki efsane isim Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi belki de başarılarla dolu kariyerlerinde bugün son kez karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası’nda şampiyonluk özlemini Katar’da düzenlenen organizasyonda gideren Arjantinli yıldız Messi ile beş Dünya Kupası’nda gol atma başarısına sahip olan tek isim olan Portekizli efsane Ronaldo, Riyad Sezon Kupası turnuvasında kozların paylaşacak. Ronaldo’nun kıta değiştirmesinin ardından iki yıldızın kulüpler düzeyinde karşı karşıya gelebileceği tek organizasyon olarak FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası kalırken bunun da olabilmesi için Al-Nassr’ın Asya Şampiyonlar Ligi, PSG’nin de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması gerekiyor.

SAAT 20.00’DEKi MAÇ BEiN SPORTS 4’TE

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Fransız devi PSG ile Ronaldo’nun yeni transfer olduğu Al-Nassr ve Al Hilal karma takımları arasındaki özel maç saat 20.00’de başkent Riyad’daki Uluslararası Kral Fahd Stadı’nda başlayacak. Mücadele beIN Sports 4’ten canlı olarak yayımlanacak.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’a 2.5 yıllığına 500 milyon Euro’luk bir anlaşma karşılığında imza atan ve yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi olan Ronaldo yeni takımıyla ilk sınavına Messi karşısında çıkacak.

2.5 MiLYON EURO’LUK BiLET

70 bin koltuk kapasiteli Kral Fahd Uluslararası Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenirken karşılaşma öncesi yapılan bir müzayedede büyük bir bilet satışı gerçekleşti. Bir Suudi iş adamı, Riyad’da oynanacak dostluk maçının 2.5 milyon Euro değerinde bir yardım müzayedesi biletini satın aldı.