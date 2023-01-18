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Fatih Karagümrük-Başakşehir maçında gerginlik! Diagne'den tepki, Pirlo ve Emre Belözoğlu tartıştı, koridorda protesto...

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#Türkiye Kupası#Başakşehir#Karagümrük
Fatih Karagümrük-Başakşehir maçında gerginlik Diagneden tepki, Pirlo ve Emre Belözoğlu tartıştı, koridorda protesto...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 18:36

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Fatih Karagümrük-Başakşehir maçına son penaltı atışında yaşananlar damga vurdu.

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Fatih Karagümrük ile Başakşehir'in kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kozlarını paylaştığı maçta gergin anlar yaşandı.

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İlk 90 dakikası 1-1, uzatma devreleri 2-2 tamamlanan karşılaşmayı Başakşehir penaltılarla kazandı.

Karşılaşmanın son anlarında gergin anlar yaşandı. Karagümrük cephesi hakeme tepki gösterdi.

120'DE PENALTI KARARI

Fatih Karagümrük'ün 2-1 önde olduğu 120. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Ev sahibi takımın teknik direktörü Andrea Pirlo, hakem kararına tepki gösterdi.

Deniz Türüç'ün golüyle penaltılara giden mücadelede gerginlik devam etti.

Fatih Karagümrük-Başakşehir maçında gerginlik Diagneden tepki, Pirlo ve Emre Belözoğlu tartıştı, koridorda protesto...

VIVIANO KURTARDI AMA...

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Başakşehir'de Caicara'nın kullandığı 5. penaltıyı Viviano kurtardı. çizgide bulunan yardımcı hakem, Viviano'nun çizgi ihlali yaptığını işaret etti ve penaltı tekrarlandı.

Bu karar sonrası kenarda gerginlik yaşandı. Emre Belözoğlu ve Andrea Pirlo'nun ekibi arasında hararetli konuşmalar yaşandı.

Yedek kulübesindeki Diagne hakemin kararına en çok tepki gösteren isim oldu. Golcü futbolcu takım arkadaşlarına 'Bırakın penaltıyı içeri girelim' şeklinde işaretler yaptı.

Caicara tekrarlanan penaltıda topu ağlara gönderdi ve takımını çeyrek finale taşıdı.

BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, basın toplantısına katılmazken, flaş röportaja da oyuncu verilmedi

ALKIŞLI PROTESTO

Öte yandan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular, soyunma odası koridorlarında mücadelenin hakemi Mert Güzengeyi alkışlayarak protesto etti.

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#Türkiye Kupası#Başakşehir#Karagümrük

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