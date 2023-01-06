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Cristiano Ronaldo sonrası Vincent Aboubakar için transfer kararı! Fenerbahçe de istiyor, Manchester United...

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#Transfer#Fenerbahçe#Aboubakar
Cristiano Ronaldo sonrası Vincent Aboubakar için transfer kararı Fenerbahçe de istiyor, Manchester United...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 19:37

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a attığı tarihi imzanın ardından Vincent Aboubakar için transfer kararı verildi. Kamerunlu oyuncunun geleceği hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

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Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından geleceği merakla beklenen Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile tarihi bir sözleşme imzaladı.

YILLIK 214 MİLYON EURO

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a futbol tarihinin en büyük kontratıyla 2 yıllık imza attı ve senede 214 milyon euro kazanacak.

Ancak Ronaldo'nun transferinden sonra Suudi Arabistan kulübünde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cristiano Ronaldo sonrası Vincent Aboubakar için transfer kararı Fenerbahçe de istiyor, Manchester United...

PEPE'NİN TRANSFERİNİ İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İspanya basını, Ronaldo'nun, Al Nassr yönetiminden Pepe'nin transfer edilmesini istemişti.

RONALDO 'SINIR'A YAKALANDI

Tüm gelişmelerin ardından Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr formasıyla sahaya çıkması heyecanla beklenirken yıldız oyuncunun yabancı sınırına takıldığı ortaya çıkmıştı.

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Nassr'dan bir yönetici yaptığı açıklamada, "Yabancı oyuncu kontenjanımızın dolu olması sebebiyle; Cristiano Ronaldo'nun lisansını henüz çıkaramadık. Bir yabancı oyuncumuzu ya satacağız ya da karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshedeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

O İSİM VINCENT ABOUBAKAR

Suudi Arabistan basını, Cristiano Ronaldo'nun kadroya kaydedilmesi için yolların ayrılacak ismin Vincent Aboubakar olduğunu duyurdu.

'FENERBAHÇE İSTİYOR'

OKAZ'ın haberine göre; Fenerbahçe, bu gelişmeler üzerine Kamerunlu golcünün transferi için harekete geçti.

'İLK TERCİHİ MANCHESTER UNITED'

Haberde; Manchester United'un da Aboubakar için devre girdiği ve yıldız futbolcunun ilk tercihinin Manchester United olduğu belirtildi.

Cristiano Ronaldo sonrası Vincent Aboubakar için transfer kararı Fenerbahçe de istiyor, Manchester United...

DİYALOG ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ronaldo, görkemli imza töreninin ardından ilk antrenmanına çıkmadan önce soyunma odasında yeni takım arkadaşlarıyla tanımıştı. Tüm futbolcuların tek tek elini sıkan Ronaldo, sıra Aboubakar'a geldiğinde Kamerunlu golcüye sarılmıştı ve ikili arasında küçük bir konuşma geçmişti.

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Cristiano Ronaldo'nun, Portekiz Milli Takımı'nın doktoru Joao Carlos Noronha'dan Kamerunlu forvete selam getirdiği öğrenilmişti.

Ronaldo, "Noronha sana sevgilerini gönderdi" dediği ve Aboubakar'ın ise gülümseyerek teşekkür ettiği anlaşılmıştı.

Kamerunlu yıldız Porto'da oynadığı dönem dizinden ağır bir sakatlık geçirmişti. O dönem ABOUBAKAR'ın ameliyatını Joao Carlos Noronha gerçekleştirmişti.

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