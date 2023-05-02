Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri mi dönüyor? Lionel Messi ve Barcelona iddiaları sonrası sürpriz teklif ortaya çıktı... Yeni görevi...

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2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Piers Morgan ile yaptığı röportajla gündemi sarsan ve bu röportajın ardından Manchester United ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Nassr'a transfer olmuştu.

İspanyol El Nacional gazetesi Portekizli futbolcu hakkında beklenmedik bir iddia ortaya attı.

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RONALDO ALL NASR'DAN AYRILMAK İSTİYOR

El Nacional'in haberine göre 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, takımın aldığı kötü sonuçların ardından takımdan ayrılmak istiyor. Ligde 2. sırada yer alan Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluk yarışında lider El İttihad'ın 3 puan gerisinde.

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Sarı lacivertli kulüp ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nın Suudi Arabistan'daki karşılığı olan Kral Şampiyonlar Kupası'nın yarı finalinde Al-Wehda'ya 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi.

REAL MADRİD RONALDO'YA KAPILARINI AÇTI

Ronaldo'nun efsaneleştiği kulüp olan Real Madrid'in eski futbolcusuna kapılarını açmaya hazırlandığı iddia edildi. İspanyol gazetesinin haberine göre eflatun beyazlı kulüp, 37 yaşındaki futbolcuya takımın elçisi olmasını teklif edecek.

YENİ GÖREVİNİ DUYURDULAR

Portekizli yıldız, bu teklifi kabul ederse Madrid ekibinin formasını futbolcu olarak giymeyecek. Ronaldo, kulübün marka elçisi olarak görev yapacak ve REAL MADRİD'in medyadaki yüzü haline gelecek.

RONALDO ÖZEL HAYATINDA DA SIKINTI YAŞIYOR

Portekizli futbolcunun Suudi Arabistan'dan ayrılmak istemesinin tek nedeni alınan kötü sonuçlar değil. 37 yaşındaki süperstar, özel hayatında da sıkıntı yaşıyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transfer olmasının ardından sevgilisi Georgina Rodriguez ile olan ilişkisinde sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Aralarındaki problemin temelinin Rodriguez'in Suudi Arabistan'da kendisini rahat hissetmemesi olduğu iddia ediliyor.

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RONALDO'NUN SUUDİ ARABİSTAN'DAN SINIRDIŞI EDİLMESİ DE TALEP EDİLDİ

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasında Al Hilal, Al Nassr'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Al Hilal taraftarları, "Messi" tezahüratları yapmaya başladı. Bunun üzerine Ronaldo tribünlerine dönerek bir hareket yaptı. Bunun üzerine Arap taraftarlar ve Suudi avukatlar Ronaldo'nun hareketinin müstehcen olduğunu iddia ederek oyuncunun ülkeden sınır dışı edilmesini istedi.

Bunun üzerinde All Nasr konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı lacivertli kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cristiano Ronaldo müstehcen bir hareket yapmadı. Sadece kasık bölgesinde ağrı vardı."

MESSI İLE RONALDO LA LIGA'DA BULUŞUYOR MU?

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Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca rekabet ettiği Lionel Messi ile yeniden La Liga'da buluşmaya hazırlanıyor.

Fransa Ligue 1 ekibi Paris - Saint Germain'de mutsuz olan Arjantinli futbolcunun efsanesi olduğu Barcelona'ya geri döneceği iddia ediliyor.