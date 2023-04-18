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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin ilişkisinde Suudi Arabistan krizi!

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#Cristiano Ronaldo#Georgina Rodriguez#Ronaldo - Georgina
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin ilişkisinde Suudi Arabistan krizi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 15:16

Futbol kariyerini Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in ilişkisinde kriz olduğu ortaya çıktı.

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Olaylı Manchester United dönemi ve 2022 Dünya Kupası'nda yaşadığı hüsran sonrasında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun bu kez özel hayatındaki huzuru bozulmuşa benziyor.

Alman Bild'de yer alan ve İspanyol kaynaklarından doğrulandığı ifade edilen haberde Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transfer olmasının ardından sevgilisi Georgina Rodriguez ile ilişkilerinde problemler yaşamaya başladığı belirtildi.

"KENDİSİNİ RAHAT HİSSETMİYOR"

Ronaldo ile Georgina'nun ilişkisindeki problemin temelinde Georgina'nın Suudi Arabistan'da kendisini rahat hissetmemesinin yattığı iddia ediliyor.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin ilişkisinde Suudi Arabistan krizi

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BİRLİKTE DAHA AZ FOTOĞRAF PAYLAŞIYORLAR

Dünyanın en çok tanınan futbolcusunun sevgilisi olarak sosyal medya görünürlüğünün yanı sıra bir belgeseli de yayınlanan Georgina Rodriguez'in son günlerde Ronaldo ile fotoğrafını öncesine göre daha az paylaşması da dikkatlerden kaçmadı. Portekizli yıldız da sevgilisiyle uzun zamandır fotoğrafını paylaşmadı.

ÜNLÜ ÇİFTE ÖZEL İZİN

Ronaldo'nun transfer olduğu Suudi Arabistan'da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin verilmemesi sonrası gözler Riyad'a sevgilisi ve çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile birlikte giden Ronaldo'nun durumuna çevrilmişti. O dönem çıkan haberlerde ünlü çiftin bu kuraldan muaf tutulacağı ifade edilmişti.

Konuyla ilgili İspanyol basınına konuşan Arap bir avukat; "Krallığın kuralları evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin vermiyor ancak artık bu tarz kurallar yalnızca ortada bir sorun veya suç varsa uygulanıyor. Eğer böyle bir durum yoksa görmezden geliniyor ve mutlu birlikteliği olan insanlara zulmedilmiyor." demişti.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin ilişkisinde Suudi Arabistan krizi

MADRİD'DEKİ EVİNİ KİRAYA VERİYOR

Futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Ronaldo, Madrid'deki evini kiralamak için ilan verdi.

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Bir süre önce ailesiyle birlikte Madrid'e giden Portekizli yıldızın Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki söylentiler yeniden yükselmiş ancak bir gelişme yaşanmamıştı. Ronaldo'nun Madrid tesislerine yakın olan evini kiralamaya çalışması da bu transfer haberlerinin asılsız olduğunun kanıtı olarak görüldü.

Ronaldo, 4,8 milyon sterlin değerindeki lüks ev için aylık 8 bin 800 sterlin (Yaklaşık 220 bin TL) kira ücreti istiyor.

Ronaldo'nun Madrid'deki büyük evinde yedi yatak odası, dokuz banyo, kapalı ve açık olmak üzere iki yüzme havuzu bulunuyor. Öte yandan koşu bantları ve fitness bölümünü içeren, son teknoloji ile donatılmış bir spor salonu da evde yer alıyor.

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#Cristiano Ronaldo#Georgina Rodriguez#Ronaldo - Georgina

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