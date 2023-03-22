Cristiano Ronaldo: 'Dünyanın en rekabetçi 4. veya 5. ligi olur'

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Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ne övgülerde bulundu.

İşte Ronaldo'nun açıklamaları;

Hayatımızda her şeyi dengeye oturtmak zorundayız. Ailemle çok düşündüm. Zorluklara rağmen başarabiliriz sonucuna vardık. Buraya geri döndüğüm için mutluyum. Her zaman oynamak istemişimdir. Milli Takıma verecek çok şey olduğunu fark ettim. Amacım Portekiz'i en üst seviyeye çıkarmak

ÇOK REKABETÇİ BİR LİGDEYİM

Çok rekabetçi bir ligdeyim. Suudi ligine farklı bakmanız lazım. Belki Premier Lig gibi değil ama pozitif olmasına ben de şaşırdım. Takımlar iyi, dengeli. Arap oyuncular zaten iyi, yabancılarla da kalite artıyor. Eğer planları tutarsa 5 ila 6 yıl sonra dünyanın en rekabetçi 4. veya 5. ligi olur

KÖTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇTİM

Manchester United ile kariyerimin kötü bir döneminden geçtim. Bunu kabul etmekte sorun yaşamıyorum ama hayat devam ediyor. Kimlerin gerçek dost olduğunu böylece görmüş oldum. Dostlarınızı iyi seçin.

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