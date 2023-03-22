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Lionel Messi'ye görülmemiş transfer teklifi! Babasının Al Hilal ile görüşmesi ortaya çıkmıştı ama...

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#Transfer#Lionel Messi#Inter Miami
Lionel Messiye görülmemiş transfer teklifi Babasının Al Hilal ile görüşmesi ortaya çıkmıştı ama...
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 20:46

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve son dönemde taraftarların ıslıklım protestolarına maruz kalan Lionel Messi'nin geleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Barcelona'ya döneceği yönünde iddiaların yanı sıra babası Jorge Messi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile görüşürken görüntülenmesi ve inanılmaz maaş teklifinin ardından Arjantinli yıldız için bir bomba transfer iddiası daha çıktı.

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Lionel Messi için Paris Saint-Germain'de işler yolunda gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesinin ardından tepki çeken Arjantinli yıldız son olarak geride kalan hafta Rennes karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası tribünler tarafından ıslıklanmıştı.

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SÖZLEŞME UZATACAK MI?

Barcelona'dan 2021 yazında ayrılan ve PSG'ye iki yıllık imza atan Lionel Messi'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. PSG'nin sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermeyen 35 yaşındaki futbolcunun kararı merakla bekleniyor.

Lionel Messiye görülmemiş transfer teklifi Babasının Al Hilal ile görüşmesi ortaya çıkmıştı ama...

SUUDI ARABİSTAN BOMBASI! BABASI GÖRÜŞTÜLER

Tüm gözler Messi'nin vereceği karara çevrilmişken bomba bir iddia İspanya'dan geldi. El Chiringuito'nun haberine göre Messi'nin babası Jorge Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle Transfer görüşmesi yaptı.

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Görüşmenin fotoğrafları da sosyal medyaya düşerken haberde Al Hilal'in Messi'ye her şey dahil yıllık 300 milyon euro ödemeye hazır olduğu, Jorge Messi'nin ise 600 milyon euro istediği belirtildi.

Lionel Messiye görülmemiş transfer teklifi Babasının Al Hilal ile görüşmesi ortaya çıkmıştı ama...

Lionel Messi, Al Hilal'in teklifini kabul ederse bireysel olarak en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile yeniden aynı ligde buluşacak ve dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrilecek.

DAVID BECKHAM'DAN GÖRÜLMEMİŞ TEKLİF!

Barcelona ve Al Hilal'in yanı sıra Messi'nin ismi MLS ekibi Inter Miami ile de anılıyordu. Kulüp sahibi David Beckham'ın Lionel Messi'ye görülmemiş bir teklif sunduğu iddia edildi. Çıkan habere göre Inter Miami'den Arjantinli yıldıza büyük bir maaşın yanı sıra kulüpten %5'lik hisse teklifi yaptı. Bu hamlenin sebebi, MLS'deki maaş sınırı olarak gösterildi.

Messi'nin bu teklife olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği belirtildi.

MESSI İÇİN SEZON NASIL GEÇİYOR?

Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan, bireysel olarak FIFA The Best ödülünü alan Lionel Messi bu sezon PSG formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol atıp 17 asist yaptı.

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#Transfer#Lionel Messi#Inter Miami

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