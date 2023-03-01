Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Cristiano Ronaldo diyeti yaptı, ölümden döndü! Gabriel Menino'nun hikayesi...

Güncelleme Tarihi:

#Cristiano Ronaldo#Gabriel Menino#Palmeiras
Cristiano Ronaldo diyeti yaptı, ölümden döndü Gabriel Meninonun hikayesi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 17:18

Brezilya ekibi Palmeiras'ın 22 yaşındaki futbolcusu Gabriel Menino, kilo verip kas kütlesini geliştirmek için Cristiano Ronaldo'nun diyet programını uygulamaya karar vermişti. Genç orta saha, diyet sonrası ölümden döndüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Palmeiras'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Menino, kilo verip kas kütlesini geliştirmek için Cristiano Ronaldo'nun uyguladığı diyet programını yapmaya karar verdiğini söyleyip devamında yaşadığı zor süreci anlattı.

Gözden Kaçmasın

Cremoneseden Roma karşısında tarihi galibiyet Kırmızı kart gören Mourinho çılgına döndü 4. hakem hakkında flaş iddia...Cremonese'den Roma karşısında tarihi galibiyet! Kırmızı kart gören Mourinho çılgına döndü! 4. hakem hakkında flaş iddia...Haberi görüntüle

Gabriel Menino'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kendi mevkimde üçüncü seçenektim ve işlerin değişmesini istiyordum. Değişikliğe kendimden başlamak istedim. Sürekli aynı kilodaydım. Biraz kilo vermek ve daha fazla kaslanmak istedim. Kulübün beslenme uzmanı Mirtes Sancanelli ile konuştum ve Ronaldo'nun diyetini uygulamak istediğimi söyledim. Diyete başladım. aynı gün mevkimdeki iki oyuncu sakatlandı ve şans bana geldi. Diyet şuydu: kahvaltıda 1 yumurta ve gıda takviyesi, antrenmandan önce gıda takviyesi, öğle yemeğinde balık ve salata, öğleden sonra atıştırmalık olarak yine gıda takviyesi, akşam yemeğinde yine balık ve salata, yatmadan önce de daha fazla gıda takviyesi. Bu programa birkaç gün uydum."

Haberin Devamı

Cristiano Ronaldo diyeti yaptı, ölümden döndü Gabriel Meninonun hikayesi...



"İki oyuncu sakatlandığı için maça ilk 11'de başlayacaktım. Çok istekliydim. Isınmaya çıktım ve 5 dakika sonra koşamadığımı fark ettim. 'Öleceğim' dedim. Dayanamadım ve kendimi yere bıraktım. Teknik direktörüme maçta oynayamayacağımı söyledim."

EVRA: RONALDO'NUN EVİNE ASLA GİTMEYİN

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan takım arkadaşı Patrice Evra, Portekizli futbolcunun beslenme alışkanlığı ile ilgili şunları söylemişti:

Cristiano sizi evine davet ederse 'hayır' demenizi öneririm. Bu adam bir makine ve alışkanlığını asla bırakmıyor. Antrenmandan sonra evine gittim. Çok yorgundum. Yemeğe oturduk. Masada salata, tavuk göğsü ve su vardı. Başka bir içecek yoktu. Ronaldo hayatının her anına odaklanmış bir insan. Çok özenli. Diyetinden tüm gazlı içecekleri çıkardı. Kırmızı et ve dondurulmuş yiyecekleri yemekten kaçınır.

Cristiano Ronaldo diyeti yaptı, ölümden döndü Gabriel Meninonun hikayesi...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cristiano Ronaldo#Gabriel Menino#Palmeiras

BAKMADAN GEÇME!

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkieler bile işe yarar

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkie'ler bile işe yarar'

#Kahramanmaraş Depremi
Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi
Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı! | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

#Deprem