Cristiano Ronaldo diyeti yaptı, ölümden döndü! Gabriel Menino'nun hikayesi...

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Palmeiras'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Menino, kilo verip kas kütlesini geliştirmek için Cristiano Ronaldo'nun uyguladığı diyet programını yapmaya karar verdiğini söyleyip devamında yaşadığı zor süreci anlattı.

Gabriel Menino'nun açıklamaları şu şekilde:



"Kendi mevkimde üçüncü seçenektim ve işlerin değişmesini istiyordum. Değişikliğe kendimden başlamak istedim. Sürekli aynı kilodaydım. Biraz kilo vermek ve daha fazla kaslanmak istedim. Kulübün beslenme uzmanı Mirtes Sancanelli ile konuştum ve Ronaldo'nun diyetini uygulamak istediğimi söyledim. Diyete başladım. aynı gün mevkimdeki iki oyuncu sakatlandı ve şans bana geldi. Diyet şuydu: kahvaltıda 1 yumurta ve gıda takviyesi, antrenmandan önce gıda takviyesi, öğle yemeğinde balık ve salata, öğleden sonra atıştırmalık olarak yine gıda takviyesi, akşam yemeğinde yine balık ve salata, yatmadan önce de daha fazla gıda takviyesi. Bu programa birkaç gün uydum."

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"İki oyuncu sakatlandığı için maça ilk 11'de başlayacaktım. Çok istekliydim. Isınmaya çıktım ve 5 dakika sonra koşamadığımı fark ettim. 'Öleceğim' dedim. Dayanamadım ve kendimi yere bıraktım. Teknik direktörüme maçta oynayamayacağımı söyledim."

EVRA: RONALDO'NUN EVİNE ASLA GİTMEYİN

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan takım arkadaşı Patrice Evra, Portekizli futbolcunun beslenme alışkanlığı ile ilgili şunları söylemişti:



Cristiano sizi evine davet ederse 'hayır' demenizi öneririm. Bu adam bir makine ve alışkanlığını asla bırakmıyor. Antrenmandan sonra evine gittim. Çok yorgundum. Yemeğe oturduk. Masada salata, tavuk göğsü ve su vardı. Başka bir içecek yoktu. Ronaldo hayatının her anına odaklanmış bir insan. Çok özenli. Diyetinden tüm gazlı içecekleri çıkardı. Kırmızı et ve dondurulmuş yiyecekleri yemekten kaçınır.