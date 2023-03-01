Cremonese'den Roma karşısında tarihi galibiyet! Kırmızı kart gören Mourinho çılgına döndü! 4. hakem hakkında flaş iddia...

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İtalya Serie A 24. hafta maçında Cremonese ile Roma karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Roma, bu sezon galibiyeti olmayan rakibine 2-1 mağlup oldu ve yarışta ağır bir yara aldı. Cremonese'nin gollerini 17. dakikada Tsadjout ve 83. dakikada penaltıdan Ciofani atarken Roma'nın tek sayısını 71. dakikada Spinazzola kaydetti.



CREMONESE'DEN TARİHİ GALİBİYET

Roma'yı 2-1 mağlup eden Cremonese, 31 Mart 1996'dan bu yana Serie A'daki ilk galibiyetini aldı ve puanını 12'ye yükseltti. Roma ise 44 puanda kaldı.

MOURINHO ATILDI, ÇILGINA DÖNDÜ

Maçın 46. dakikasında orta hakem Marco Piccinini, Roma yedek kulübesine gelerek teknik direktör Jose Mourinho'yu 4. hakemle girdiği diyalog sebebiyle doğrudan kırmızı kartla oyundan attı. Bu sezon ligde 3. kez kırmızı kart gören ve karar sonrası iyice sinirlenen Mourinho hem orta hakeme hem de 4. hakeme tepki gösterdi.

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MAÇ SONRASI HAKEM ODASINI BASTI

Jose Mourinho, maçın ardından hakem odasını bastı. Tecrübeli teknik adam, bu konuyla ilgili; "Maçtan sonra soyunma odasına gittim. Piccinini'den kırmızı kart esnasında söylediklerim için defalarca özür diledim. 4. hakeme neler olduğunu anlatmasını söyledim ama hafıza sorunları varmış, unutmuş." dedi.

4. HAKEMLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA! JUVENTUS...

Jose Mourinho, maçın ardından 4. hakem hakkında flaş bir iddiada bulundu.

"Duygusalım ama deli değilim. Hakem bana kırmızı kart verdi çünkü 4. hakeminin bana ne dediğini anlayacak kapasitede değil. Ses kaydı var mı soracağım. Hukuki olarak ne yapabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. 4. hakemin Torinolu olduğunu ve gelecek hafta Juventus'la oynayacağımız gerçeğine hiç değinmesem daha iyi olacak."