Corona virüsün faturası: 9 milyar Euro

Koronavirüs salgınının futbolda yarattığı tahribat her geçen gün ağırlaşıyor. Futbol ekonomisinde milyarlarca Euro kayba yol açan bu kriz tüm kulüplerin ve futbolcuların değerlerini olumsuz etkiledi. Transfermarkt, yaşanan özel durum nedeniyle dünya genelinde tüm profesyonel liglerde yer alan futbolcuların piyasa değerini yüzde 20 düşürme kararı aldı. 22 yaş ve altındaki oyuncuların değer kaybını yüzde 10 olarak hesaplayan Transfermarkt, dünya çapında futbol piyasasının 9.22 milyar Euro değer yitirdiğini duyurdu.

Premier Lig 1.6 milyon Euro eridi

En büyük değer kaybı dünyanın en pahalı ligi olan İngiltere Premier Lig’de yaşandı. Premier Lig’de yer alan 20 kulübün toplam değeri 1.6 milyar Euro düştü. Kulüpler bazında en sert düşüş 225 milyon Euro ile Manchester City’de gerçekleşirken, Liverpool 205, Tottenham 148, Manchester United 136, Chelsea de 134 milyon Euro eridi. 15 Ocak’ta 682 milyon Euro olan Süper Lig’deki 18 takımın değeri, 123 milyon Euro’luk kayıpla 559 milyon Euro’ya geriledi.

G.Saray'daki kayıp 19.5 milyon Euro

Kriz öncesinde 103.1 milyon Euro piyasa değeriyle Süper Lig’in en değerli kadrosu olan Galatasaray takımının değeri 19.5 milyon Euro eksilerek 83.45 milyon Euro’ya geriledi. En değerli ikinci takım Trabzonspor ise 89.35 milyon Euro’dan 73.53 milyon Euro’ya düştü. Transfermarkt kurucusu Matthias Seidel, konuyla ilgili olarak, “Birçok kulüp iflas tehlikesi yaşıyor. Futbol piyasasında ödenen fiyatların son senelerde olduğu şekilde yükselmesi mümkün görünmüyor” diye konuştu.