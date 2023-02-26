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Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçında duygu dolu anlar

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#Deprem#Alanyaspor#Galatasaray
Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçında duygu dolu anlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 19:03

Depremzedeler yararına düzenlenen hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelen Corendon Alanyaspor ve Galatasaray maçı öncesi duygu dolu anlar yaşandı.

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Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, Antalya’da depremzedeler yararına hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Kırbıyık Holding Stadı’nda saat 18.00’da başlayan maç öncesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tıklım tıklım dolan ve Türk bayrakları ile donatılan stada, ‘Sizi Asla Unutmayacağız, unutturmayacağız’ ve ‘Hepimiz Biriz’ yazılı pankart açıldı. Depremin etkilediği 11 ilin ismi, Türk bayrağı etrafına yazıldı. Antalya'ya getirilen depremzede vatandaşların da tribünlerden takip ettiği maçta, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer kulüplerin taraftarları da yer aldı.

Her iki takım oyuncuları depremzede çocuklarla birlikte, "Türk Milleti Yaralarımızı Birlikte Saracağız" yazılı pankartla sahaya çıktı. Alanyaspor formalarında ise yine depremde etkilenen 11 ilin ismi yer aldı.

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Karşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin yanı sıra bilet satışından elde edilecek gelirlerin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bağışlanacak.

Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçında duygu dolu anlar

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#Deprem#Alanyaspor#Galatasaray

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