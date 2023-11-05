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Copa Libertadores'te şampiyon Fluminense oldu! Felipe Melo gözyaşlarına hakim olamadı

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#Copa Libertadores#Fluminense#Felipe Melo
Copa Libertadoreste şampiyon Fluminense oldu Felipe Melo gözyaşlarına hakim olamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 02:07

Copa Libertadores finalinde Fluminense, Boca Juniors'ı uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

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Güney Amerika'nın en büyüğünün belli olacağı maçta Fluminense, Boca Juniors'u Libertadores finalinde 2-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

Fluminense, 36. dakikada German Cano'nun golüyle öne geçti. Boca Juniors, 2015/16 sezonunda Bursaspor forması giyen Luis Advincula'nın 72. dakikadaki golüyle maçı uzatmalara taşıdı.

Fluminese, 99. dakikada John Kennedy'nin golüyle kupayı kazandı.

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Fluminese'de John Kennedy, 102. dakikada ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edildi.

Boca Juniors'ta ise Frank Fabra, 105+7'de gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fluminense'de forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, ilk 11'de başladığı maçta 52 dakika forma giyerken zaferin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Copa Libertadores şampiyonu olan 40 yaşındaki Felipe Melo, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Copa Libertadoreste şampiyon Fluminense oldu Felipe Melo gözyaşlarına hakim olamadı

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#Copa Libertadores#Fluminense#Felipe Melo

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