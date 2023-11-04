Fenerbahçeli Dusan Tadic: Türkiye'de herkes şokta

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Sezon başında yıllardır oynadığı ve büyük başarılara imza attığı Ajax'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, kısa sürede gösterdiği performansla sarı lacivertli taraftarların sevgilisi haline geldi.

Fenerbahçe formasıyla şu anaa kadar toplamda 16 maça çıkan Tadic, 6 gol ve 4 asistle 10 gole katkıda bulundu.

Süper Lig'de çıktığı 10 maçta hem oyunu hem de gol ve asistleriyle takımın galibiyetlerinde büyük pay sahibi olan Sırp yıldız, Fenerbahçe'nin kayıpsız devam etmesine en çok katkı veren isimlerden oldu.

AJAX ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Dusan Tadic, Fenerbahçe ile harika bir sezon başlangıcı yaparken eski kulübü Ajax ise zor günler geçiriyor.

Hollanda Ligi'nde çıktığı 9 maçta yalnızca 8 puan toplayabilen Amsterdam ekibi, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak kötü bir grafik çizdi.

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BİRLİKTELİ 4 AY SÜRDÜ

Bir ara ligde son sıraya kadar gerileyen Ajax'ta Teknik Direktör Maurice Steijn ile 4 ay 4 gün sonra yollar ayrıldı.

Maurice Steijn ile yollarını ayırdıktan sonra göreve John van't Schip'i getiren Ajax, son maçında Volendam'ı 2-0 mağlup ederek nefes aldı.

YENİ İSİM YENİ BAŞLANGIÇ

Ajax'ın eski oyuncusu Aron Winter, Ajax'ın başına John van't Schip'in getirilmesini değerlendirirken Dusan Tadic için de övgü dolu ifadeler kullandı.

"TADIC GİBİ LİDER YOK"

Ajax'ta şu anda Tadic gibi bir liderin eksikliğine dikkat çeken Winter, "Artık işlerin iyi gideceğine inanıyorum. Van't Schip tüm çocuklara yeniden güven verecektir. Onu Ajax'ın teknik direktörü olarak görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Schip, Johan Cruyff'un felsefesine göre çalışıyor. Kadroda birkaç yıl önceki kadar iyi futbol oynayacak kalite yok. Ancak önemli olan her zaman futbol oynamaya çalışmak. John önümüzdeki kış transfer dönemi için taleplerini söyleyecektir. Savunmada kesinlikle takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ancak Ajax'ın orta sahada da eksik oyuncuları var. Dusan Tadic, Davy Klaassen ve Daley Blind gibi gerçek liderler ve kişilikler de şu anda Ajax'ta yok" ifadelerini kullandı.

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Hollanda basınına Ajax'ın kötü gidişatını değerlendiren Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic, Amsterdam ekibiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"TÜM DÜNYANIN ŞAŞKIN OLDUĞU GİBİ..."

Başarıya ancak kollektif başarıyla ulaşılabileceğini kaydeden Tadic, "Bu tüm Ajax oyuncuları için bir uyarı olmalı, başarıya ancak kolektif olarak ulaşabilirsiniz. Ajax'ı seven ve kulübü kalbinde hisseden herkes hayal kırıklığı ve acı hisseder. Ama bazen hayatta bazı şeylerin olmasının bir nedeni vardır; bazı şeyleri takdir etmeyi ve saygı duymayı öğrenmek. Türkiye'de herkes Ajax'ın performansı nedeniyle şokta, tıpkı tüm dünyanın şaşkın olduğu gibi" dedi.

"BAŞARILI OLMAK İÇİN NE GEREKTİĞİNİ BİLİYORLAR"

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Ajax'ta deneyimli isimlerin olduğuna dikkat çeken Tadic, "Louis van Gaal, Michael van Praag, Danny Blind ve John van't Schip gibi Ajax'ın ne olduğunu bilen insanlarla Ajax toparlanacaktır. Başarılı olmak için ne gerektiğini biliyorlar ve işleri düzelteceklerdir" diye konuştu.