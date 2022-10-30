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Copa Libertadores'te şampiyon Flamengo! Kupa rekorla geldi, Diego Ribas...

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#Copa Libertadores#Flamengo#Diego Ribas
Copa Libertadoreste şampiyon Flamengo Kupa rekorla geldi, Diego Ribas...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 10:59

Güney Amerika'nın kulüpler bazında en büyük turnuvası olan Copa Libertadores'te şampiyon Brezilya ekibi Flamengo oldu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'ın da forma giydiği Flamengo, 3. kez kupaya uzanırken rekor da kırdı.

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Güney Amerika'nın kulüpler bazında en büyük futbol turnuvası olan Copa Libertadores'te dün gece final heyecanı yaşandı. Brezilya'nın iki temsilcisi Flamengo ile Atletico Paranaense arasında oynanan finalde kazanan 1-0'lık skorla Flamengo oldu. Flamengo'ya kupayı getiren golü 45+5. dakikada Gabriel Barbora attı.

Atletico Paranaense'de Pedro Henrique, 28 ve 44. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

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KUPAYI DIEGO RIBAS KALDIRDI! 3. ZAFER...

Daha önce 1981 ve 2019 yıllarında Copa Libertadores şampiyonlukları yaşayan Flamengo, bu yılki zaferiyle tarihinin üçüncü kupasını kazandı. Libertadores kupası, bir dönem Fenerbahçe forması giyen, 6 yıldır Flamengo'da oynayan Diego Ribas ve arkadaşlarının elinde yükseldi.

REKOR KIRDILAR

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Copa Libertadores'in grup aşamasında grubunu lider bitiren Flamengo, son 16 turundan itibaren oynadığı 7 maçı da kazanıp kupaya ulaşarak turnuva tarihinde bir ilki başardı.

Grubunu da 5 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan Flamengo kupaya namağlup şekilde ulaştı.

Copa Libertadoreste şampiyon Flamengo Kupa rekorla geldi, Diego Ribas...

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#Copa Libertadores#Flamengo#Diego Ribas

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