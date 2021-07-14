CoD Mobile’a, yakın gelecekte Zombi modu eklenebilir

2019’da oyun ilk çıkış yaptığında oyun bir zombi moduna sahipti, bu mod oldukça güzeldi ve oyuncular tarafından çok sevilmişti. Fakat geliştiriciler bir süre sonra bu modu kaldırdılar. Geçen bunca zamanın ardından geliştiriciler zombi modunun geri geleceğiyle ilgili ipuçları paylaşmaya başladılar. Üstelik oyuncular zombi modunun geri dönmesi için daha fazla beklemeyeceklerini biliyorlar.

Zombies Mode is not far away from release #CODMobile pic.twitter.com/DeneQYbUcr — Call of Duty Mobile News (@codmINTEL) July 10, 2021

Oyuncular şu anda bu mod için oldukça heyecanlı, üstelik bu sezonun savaş bileti oldukça başarılı, hatta bu yüzden birçok oyuncu savaş bileti satın aldı. Bu da oyuna olan ilginin ve heyecanın doruk noktasında olduğu bir dönemde olmasına işaret ediyor. Yapılan bu açıklama, bu küçük ipucu oyuncuların çok daha fazla heyecanlanmasına ve beklenti içine girmesine sebep oluyor. Gelecek sezonun sıradan olmayacağından yüzde yüz eminiz. Önümüzdeki sezonda kesinlikle büyük bir sürprizle karşı karşıya kalacağız. Ayrıca Reddit'te resmi Call of Duty Mobile hesabı, topluluk güncellemeleri ve gelecekteki içerikler hakkında da bir sürü paylaşımda bulundu. Geliştiriciler konuyla ilgili uzun bir paragraf yayınladı.

Yukarıdaki resimde bir kullanıcının “Zombilerle ilgili bir haber, yenilik var mı?” sorusuna CODM hesabının “Henüz yok, fakat uzak gibi değil.” cevabını verdiğini görüyoruz. Bu yüzden zombi modunun yakın bir zamanda geleceği hakkında bir bilgi daha elimize geçiyor. Bazı kişilere göre oyuna bir hikaye modu da eklenebilir. Hemen hemen her Call of Duty oyunundaki hikaye modlarında sıradışı ve sürpriz hikayelere tanıklık ediyoruz. Bu yüzden şaşırtıcı, hatta zombileri içeren bir hikaye modu da görebiliriz. Geliştiricilerin ne yapacağını kesin olarak söyleyemesek bile sürprizlerle dolu bir duyurunun yakın zamanda geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.