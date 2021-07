CoD Mobile’a, yakın gelecekte Zombi modu eklenebilir

2019’da oyun ilk çıkış yaptığında oyun bir zombi moduna sahipti, bu mod oldukça güzeldi ve oyuncular tarafından çok sevilmişti. Fakat geliştiriciler bir süre sonra bu modu kaldırdılar. Geçen bunca zamanın ardından geliştiriciler zombi modunun geri geleceğiyle ilgili ipuçları paylaşmaya başladılar. Üstelik oyuncular zombi modunun geri dönmesi için daha fazla beklemeyeceklerini biliyorlar.

Zombies Mode is not far away from release #CODMobile pic.twitter.com/DeneQYbUcr