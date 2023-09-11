Coco Gauff, dans ettiği kortta şampiyonluk yaşadı

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Teniste sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık’ta tek kadınlar finalini ev sahibi ülkeden Coco Gauff kazandı. 19 yaşındaki sporcu, seyircilerin de büyük desteğini aldığı maçta 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka’yı 2-6, 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-1 yenerek kariyerinin ilk grand slam zaferini elde etti. Gauff böylece bir grand slam kazanan 20 yaş altı 11. tenisçi oldu. Gauff ayrıca 1999’dan bu yana ABD Açık’ta ilk seti kaybettikten sonra finali kazanan ilk isim oldu.

İLK KEZ BABAMI AĞLARKEN GÖRDÜM

Gauff’tan önce bunu başaran son kişi 17 yaşında bu turnuvayı kazanan isim, bir diğer ABD’li Serena Williams’tı... 15 yaşından bu yana ‘Amerikan tenisinin geleceği’ olarak görülen genç sporcu bu beklentileri boşa çıkarmazken galibiyetin hemen ardından tribünlere koşup ailesiyle kucaklaştı. Gauff “İlk kez babamı ağlarken gördüm... Hem de herkesin ekranından 4K netliğinde görüldü! Babam beni yıllar önce bu turnuvaya getirmiş beraber Venus ve Serana William’ı izlemiştik. Şimdi burada olmak gerçekten inanılmaz” dedi.

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SABALENKA İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Nitekim Coco Gauff’un henüz bir çocukken ABD Açık Turnuvası tribünlerinde dans ettiğini gösteren video kısa sürede viral oldu. Bir zamanlar dans edip idollerini izlediği yerde 19 yaşında genç bir şampiyon olarak grand slam kupası kaldıran Gauff, ev sahibi ülkenin 5 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Gauff’tan önce bu turnuvayı kazanan son ABD’li, 2017’de bunu başaran Sloane Stephens’tı. Öte yandan 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka finali kaybetse bile Iga Swiatek’i geçerek dünya klasmanında 1 numaraya çıktı.

DAHA 15 YAŞINDA iDOLÜNÜ YENDi

Coco Gauff adını ilk kez, 2019 Wimbledon’da henüz 15 yaşındayken ilk turda idolü Venus Williams’ı yenerek duyurmuştu. Wimbledon tarihinde elemeleri geçen en genç isim olan Gauff, Jennifer Capriati’den (1991) bu yana bu turnuvada maç kazanan en genç isim olarak da kayıtlara geçmişti.

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MAÇ SONLARI TİKTOK’A GİRMEYİ SEVİYOR

· 2009’da henüz 4 yaşındayken TV başında Serena Williams’ı izlerken tenisi sevdi.

· Sadece 19 yaşında olmasına karşın 4 tekler, 8 çiftler şampiyonluğu var.

· Maçlardan sonra rahatlamak için TikTok’a giriyor. Dans videoları paylaşmayı çok seviyor.

· Karşılaşmaya çıkarken favori sanatçıları Jaden Smith, The Weeknd, J. Cole veya Childish Gambino’dan birini dinliyor.

· Basketbolu çok seviyor, sıkı bir Miami Heat taraftarı.