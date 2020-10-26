Cloud9, 4 üyesiyle anlaşmasını feshetti

Yönetimden sözlü ve yazılı uyarı alan üyeler, takım evine arkadaşlarını davet ederek organizasyonun COVID-19 kapsamında getirdiği önlem ve kuralları ihlal etmeye devam etti. Durumun tekrar etmesi sebebiyle de oyuncuların organizasyonla olan ilişkileri anlaşmalarının feshedilmesiyle birlikte kesildi.

Cloud9 CEO’su Jack Etienne konuyla ilgili, yapılan uyarılara karşı takım üyelerinin bu davranışı tekrarlamaya devam ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu davranış, tüm çalışanlarımızı tehlikeye soktuğu için kabul edilemez.”

Anlaşmalarının feshedilmesinin ardından takım evinden ayrılması istenen dört üyenin 26 Ekim Pazartesi gününe kadar kalacak yer bulma ve barınma masrafları organizasyon tarafından ödenecek. Organizasyon, üyelere eşyalarını yeni evlerine taşıma veya taşıma sürecinde yardım etme teklifinde de bulundu.

Takım evinde yaşamayan Josh "⁠oSee⁠" Ohm ise bu durumdan etkilenmedi ancak diğer oyuncuların takımdan ayrılmasıyla birlikte kadroda tek oyuncu olarak kaldı.

Güney Afrikalı oyuncuların ise Amerika’da kalmaya devam etmek istiyorlarsa P1-tipi vizelerinin süresi dolmadan önce 30 gün içinde yeni bir takımla anlaşmaları gerekiyor. JT ve motm, sosyal medya üzerinden açıkta olduklarını ve yeni bir takım aradıklarını paylaştı bile.

Anlaşmaları feshedilen oyuncular:

Johnny "⁠JT⁠" Theodosiou

Aran "⁠Sonic⁠" Groesbeek

Ian "⁠motm⁠" Hardy

Tiaan "⁠c⁠" Coertzen (koç)

FREE AGENT — Johnny (@JTcsgo) October 25, 2020