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GeriFutbol Çin'e giden Fellaini'nin Corona virüs testi pozitif çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 22.03.2020 - 09:51,Son Güncelleme:/

Çin'e giden Fellaini'nin Corona virüs testi pozitif çıktı!

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Çin'e giden Fellaini'nin Corona virüs testi pozitif çıktı!
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Çin'de Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini'nin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Spor Arena Dış Haber | Çin'de liglerin 18 Nisan'da başlayacak olması sebebiyle 20 Mart'ta ülkeye dönen Belçikalı futbolcu 14 günlük karantinaya alınmıştı. Yapılan kontroller sonrası 32 yaşındaki Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Karantinada tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcu, Çin Süper Ligi'nde korona virüse yakalanan ilk isim oldu.

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