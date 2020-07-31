Çin'de maç izlemek için otel odası kiraladılar!

Spor Arena / Efkan BUCAK - Çinli futbol severler ise bu tutkuyu bir adım daha öteye taşıdı.

Ülkede maçların seyircisiz oynanması nedeniyle bazı taraftarlar çareyi, sahayı gören otellerde oda kiralayarak çözdü. Son olarak Shangai SIPG ve Tianjin Teda arasında oynanan maçı ‘canlı’ izlemek isteyen bazı taraftarlar, stadın hemen yanındaki Sports International Hotel’den oda kiraladı.

Yaklaşık 100 taraftar maçı otel odasından takip etti. Teda taraftar grubu ‘Kaplan Kanatları’ndan Sam Wang, ilk başta otel yetkililerinin perdeleri kapatmaya çalıştığını ancak sonunda bundan vazgeçtiğini söyledi. Taraftarların biri otel penceresinden davul çalarken “Sahadaki futbolcular bizi duydu. Hatta maç sonrası bizi selamlamak istediler ancak hakem izin vermedi” dedi.

Wang, normalde otellerin odayı 450 Yuan’dan (449 TL) kiraladığını ancak maçlar nedeniyle fiyatların 800 Yuan’a (799 TL) fırladığını ekledi.

Söz konusu otelde maç günleri oda kiralamanın yasak olduğu, konuyla ilgili soruşturma açılacağı ve olayın bir daha tekrarlanmamasına çalışılacağı belirtildi