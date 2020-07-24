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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Çin'de bu yıl düzenlenecek tenis turnuvaları salgın nedeniyle iptal edildi

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Çin'de bu yıl düzenlenecek tenis turnuvaları salgın nedeniyle iptal edildi
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA), bu yıl Çin'de yapılması planlanan tüm organizasyonlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Organizasyonlardan yapılan açıklamada, Çin hükümetinin salgın nedeniyle 2020'de ülkede düzenlenecek tüm spor organizasyonlarını iptal etme yönünde aldığı karar sebebiyle bu yıl ülkede ATP ve WTA turnuvaları düzenlenmeyeceği belirtildi.

Şanghay Masters, Zhuhai Şampiyonası, Çin Açık ile Chengdu Açık, söz konusu gerekçeyle bu yıl iptal edilecek ATP turnuvaları arasında yer alıyor.

WTA'de ise açık formatlı turnuvalardan Çin, Wuhan, Jiangxi, Zhengzhou ve Guangzhou ile Shenzhen'deki WTA Finalleri ve WTA Zhuhai Elit Şampiyonası bu yıl yapılmayacak.

Çin Genel Spor İdaresi, salgına karşı tedbir olarak 2022'de başkent Pekin ve Cangciakou kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları için yapılacak ulusal seçmeler dışında 2020'deki tüm spor etkinliklerini iptal ettiğini iki hafta önce açıklamıştı.

Çinde bu yıl düzenlenecek tenis turnuvaları salgın nedeniyle iptal edildi

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