Christoph Daum'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

Spor Arena Dış Haber | Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında konuştu.

Daum, yaptığı derlendirmelerde Fenerbahçe'de bir disiplin sorununun olduğunu ve Galatasaray'ın hak ederek derbiyi kazandığını belirtti.

Tecrübeli teknik adam, ''Benim dönemimde Galatasaray derbilerine farklı bir konsantrasyon ile çıkardık. Takımın durumu ne olursa olsun büyük bir coşku yaşardık. Soyunma odasında bir disiplin vardı. Takım içinde ilişkiler de çok iyiydi. Bunları yapamazsanız başarılı olmanıza imkan yok.'' diye konuştu.

''GALATASARAY HAK ETTİ''

Christoph Daum, ''Galatasaray için Fenerbahçe deplasmanı her zaman zordur. Ancak maçta üstün taraf Galatasaray'dı. Fenerbahçe'ye göre çok daha iyi oynadılar. Galatasaray, derbiyi kazanmayı hak etti. Fenerbahçe için tek tek isim saymaya gerek yok çünkü takım olarak maçı kaybettiler. Galatasaray, attığı goller ve girdiği pozisyonlarla zaten maçı hak ettiğini gösterdi.'' sözlerini kullandı.





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