Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması! "Futbolla alakası yok, devam edeceğim..."

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, isminin son dönemde sarı lacivertli takımla anılmasına dair açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol isimli programa konuşan Alman futbol adamı, özellikle Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlar sonrasında yaptığı İstanbul paylaşımlarına dair sorulan sorulara yanıt verdi.

"FUTBOLLA ALAKASI YOK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Türkiye'yle iyi ve güçlü ilişkilerim var. Orası benim ikinci evim. Bunun futbolla alakası yok. Bir takımla da alakası yok. Orada çok arkadaşım var, Benim adımın takımlarla anıldığını söylüyorlar. Bu da bana gurur veriyor. Ben bu paylaşımları hep yapıyorum ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğim."

FENERBAHÇE'DE İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Christoph Daum, Fenerbahçe'yle 2003/2004 ve 2004/2005 sezonlarında şampiyon olmuş ancak 2005/2006 ve 2009/2010 sezonlarında ise şampiyonluğu son hafta maçlarıyla kaybetmişti. Kaçan şampiyonlukların ardından Alman teknik adamla yollar ayrılmıştı.