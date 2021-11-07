Christoph Daum: "Fenerbahçe için hazırdım"

Alman teknik direktör Christoph Daum, Antalya'da bir programa katıldı.
‘Efsaneler Kupası’ için Antalya’ya gelen Daum, şunları söyledi:
· İki yıl önce Ali Koç’a ‘Göreve hazırım’ dedim ama bir sonuç çıkmadı.
· Fenerbahçe formasını giymek profesyonel bir iş değil, bir onur olmalı. Futbolcuların bunu anlamaları gerekir.
· Ali Koç güzel şeyler yapıyor ancak bunu karşılığını futbolculardan göremiyor.
· Pereira artık herkesi ikna etmek zorunda. Yapamazsan tabii ki kovulursun.
· F.Bahçe’de birçok futbolcuyla iyi diyaloglarım var. Emre Belözoğlu hariç!