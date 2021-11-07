Christoph Daum: "Fenerbahçe için hazırdım"

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Alman teknik direktör Christoph Daum, Antalya'da bir programa katıldı.

‘Efsaneler Kupası’ için Antalya’ya gelen Daum, şunları söyledi:

· İki yıl önce Ali Koç’a ‘Göreve hazırım’ dedim ama bir sonuç çıkmadı.

· Fenerbahçe formasını giymek profesyonel bir iş değil, bir onur olmalı. Futbolcuların bunu anlamaları gerekir.

· Ali Koç güzel şeyler yapıyor ancak bunu karşılığını futbolculardan göremiyor.

· Pereira artık herkesi ikna etmek zorunda. Yapamazsan tabii ki kovulursun.

· F.Bahçe’de birçok futbolcuyla iyi diyaloglarım var. Emre Belözoğlu hariç!