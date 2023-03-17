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Christian Atsu için ülkesi Gana’da cenaze töreni düzenlendi

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#Deprem#Hatayspor#Christian Atsu
Christian Atsu için ülkesi Gana’da cenaze töreni düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 17:02

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Gana'nın başkenti Akra'da cenaze töreni düzenlendi.

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren ve cenazesi 19 Şubat'ta ülkesi Gana'ya gönderilen Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için Gana’nın başkenti Akra’da devlet cenaze töreni yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Akra'daki cumhurbaşkanlığı avlusunda gerçekleşen törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın yanı sıra Atsu'nun yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Atsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde defnedilecek.

Christian Atsu için ülkesi Gana’da cenaze töreni düzenlendi

Christian Atsu için ülkesi Gana’da cenaze töreni düzenlendi

Christian Atsu için ülkesi Gana’da cenaze töreni düzenlendi

Christian Atsu için ülkesi Gana’da cenaze töreni düzenlendi

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#Deprem#Hatayspor#Christian Atsu

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