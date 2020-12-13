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Haber Giriş: 13.12.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Chief Master Fortnite’ta

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Chief Master Fortnite’ta
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Fortnite Chief Master skin ve eşyaları, Fortnite’da mağazadan alınabilir.

The Game Awards 2020’de duyurulduğu üzere Halo’nun Chief Master’ı Fortnite’a geldi ve oyuncular bu karakterin kilidini açabilecek. Master Chief, Kratos’un yanında açılabilir bir maskot olarak oyuna geldi.

Master Chief skinini açmak için oyun içi para birimi olan V-bucks ile satın almanız gerekiyor. Sadece belli bir süre için satışta kalan Master Chief ürünleri, skin ve emote gibi çeşitli içerikler barındırıyor. Bunun yanı sıra ürünler tek tek alınabileceğini gibi paket halinde de satın alınabilir.

Master Chief Bundle — 2,600 V-bucks

  • Master Chief – Outfit
  • Battle Legend — Back Bling
  • Gravity Hammer – Harvesting Tool
  • UNSC Pelican — Glider
  • Lil’ Warthog — Emote

Bu bundle, yani pakette, tüm Master Chief ürünleri yer alıyor.

Chief Master Fortnite’ta

Master Chief — 1,500 V-bucks

  • Master Chief – Outfit
  • Battle Legend — Back Bling

Bu seçenek Master Chief skin’ini edinmek için mevcut en ucuz yöntem. Master Chief skin’inin yanında bir de Battle Legend Back Bling geliyor.

Chief Master Fortnite’ta

Gravity Hammer — 800 V-bucks

Chief Master Fortnite’ta

UNSC Pelican — 1,200 V-bucks

Chief Master Fortnite’ta

Lil’ Warthog — 500 V-bucks

  • Lil’ Warthog — Emote

Chief Master Fortnite’ta

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