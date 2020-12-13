Chief Master Fortnite’ta

The Game Awards 2020’de duyurulduğu üzere Halo’nun Chief Master’ı Fortnite’a geldi ve oyuncular bu karakterin kilidini açabilecek. Master Chief, Kratos’un yanında açılabilir bir maskot olarak oyuna geldi.

Master Chief skinini açmak için oyun içi para birimi olan V-bucks ile satın almanız gerekiyor. Sadece belli bir süre için satışta kalan Master Chief ürünleri, skin ve emote gibi çeşitli içerikler barındırıyor. Bunun yanı sıra ürünler tek tek alınabileceğini gibi paket halinde de satın alınabilir.

Master Chief Bundle — 2,600 V-bucks

Master Chief – Outfit

Battle Legend — Back Bling

Gravity Hammer – Harvesting Tool

UNSC Pelican — Glider

Lil’ Warthog — Emote

Bu bundle, yani pakette, tüm Master Chief ürünleri yer alıyor.

Master Chief — 1,500 V-bucks

Master Chief – Outfit

Battle Legend — Back Bling

Bu seçenek Master Chief skin’ini edinmek için mevcut en ucuz yöntem. Master Chief skin’inin yanında bir de Battle Legend Back Bling geliyor.

Gravity Hammer — 800 V-bucks

UNSC Pelican — 1,200 V-bucks

Lil’ Warthog — 500 V-bucks