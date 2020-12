Kratos, Fortnite evrenine geliyor

Geçmişte ses getiren Marvel ortaklığıyla oyunculara birçok farklı kozmetik sunan Fortnite’ın büyük markalarla işbirliği yapması alışılagelmiş bir durum. Bu sefer görünen o ki Fortnite, Sony ve PlayStation ile büyük bir anlaşma yaptı. PlayStation’ın FortniteGame’i etiketleyerek paylaştığı videoda God of War’dan Kratos’un olması iki yapımın hayranlarını heyecanlandırdı.

PlayStation’ın paylaştığı gönderide çıplak elleriyle birkaç tanrıyı öldüren birinden bahsediliyor ki bu da God of War’un ana karakteri Kratos’u tanımlamanın en basit yolu. HYPEX gibi güvenilir bilgi sızdıran isimler de Kratos ve Fortnite iş birliğine dair görseller paylaşmaya başladı.

Kratos will be a skin soon! (Reposted for a better image) pic.twitter.com/S6lgYMcGJR