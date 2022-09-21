Chelsea'den ayrılan Tuchel'in hedefi Bayern Münih!

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Bayern Münih'te Julian Nagelsmann'ın geleceği tartışılırken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Chelsea'de görevine son verilen ve ismi birçok kulüple anılan Thomas Tuchel'in çalıştırmak istediği takım duyuruldu.

Alman basınında yer alan habere göre; Tuchel, Bayern Münih'te görev almaya sıcak bakıyor.

Haberde; Alman teknik adamın, Chelsea'de kazandığından daha düşük bir ücrete Bavyera ekibine gitmeye hazır olduğu belirtildi.

Son olarak Augsburg'a 1-0 mağlup olan Bayern Münih, ilk 7 haftada 12 puan topladı ve liderin 5 puan gerisinde yer alıyor.