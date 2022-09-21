Stefan Kuntz'dan Milli Takım'da kadro seçimi eleştirilerine yanıt

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile milli futbolcu Ozan Kabak, Lüksemburg maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

İlk yılımızı tamamlamış bulunuyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın büyümesinde bir yılın nasıl geçtiğini anlamayız o şekilde geçti. En iyi Alman Türk olma yolunda ilerliyorum.

"KADRO SEÇİMİ HİÇBİR TAKIM VEYA OYUNCUYA KARŞI YAPILMIYOR"

Mayıs-Haziran döneminde açıkladığım kadroyu korumak istedim. Çok sayıda oyuncuyla çalışmak sağlıklı değil. Amacımız sahadaki oyunu ve ezberi korumak olmalı. Şu anda birbirini bulmuş, tanımış bir oyuncu grubuna sahibiz ilk 4 maçtan dolayı. Sakatlıklar olmasaydı kadroyu hiç değiştirmeyecektik. Uluslar Ligi maçlarının bitimine kadar düşüncemiz buydu. Yardımcılarım, ben ve analistimiz Süper Lig'deki maçları izledik. Hiç maç kaçırmadık. İzlediğimiz oyuncularla ilgili kulüp teknik direktörleriyle de görüştük. Bizlerin oyuncularla ilgili fikirleri vardı ama yine de meslektaşlarımızla görüşüp bilgiler aldık. Bizim gözlemlerimiz ve teknik direktörlerle yaptığımız diyaloglar neticesinde güzel seçimler yaptığımızı düşünüyorum. Bu kararlar hiçbir oyuncuya veya kulübe karşı verilmiyor. Örneğin Tolga Ciğerci iyi bir oyuncu. Boyu uzun, savunmada kuvvetli. Faroe Adaları'ndaki oyuncular da uzun boylu ve fizikli. İsmail'e gelirsek genç oyuncular arasında potansiyelini gösteren bir isim oldu. Dorukhan, Salih ve Hakan gibi güçlü oyuncularımızı kaybettik, yerlerine alacağımız oyuncular arasında kim olur diye düşündüğümüzde en iyi isimlerin bunlar olacağına karar verdik. Bu bilgi akışında bizimle görüşlerini paylaşan teknik adamlara da teşekkür ediyorum.

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"KASIM AYINDA GENÇ OYUNCULAR DENEYECEĞİZ"

Bu ligdeki bütün maçlarımızı bitirdikten sonra bunun değerlendirmesini yapmak daha sağlıklı olabilir. Geride kalan 1 yılı da sizlerin davet edip konuşmayı planlıyoruz. Bu iki maçtan sonra gerçekçi verilerle sizlerin karşısına çıkmak isterim. Şu anda benim için birinci öncelik UEFA Uluslar Ligi'ni en iyi şekilde bitirebilmek. Burada olurum olmam bilmiyorum ama EURO 2024'e gidemezsek ikinci şansımızı kazanmış şekilde olmamız gerekiyor. Bu benim birinci önceliğim. Kasım ayında maç yapabilmek için çok kısa süremiz olacak. 3 günde iki maç yapacağız. Yeni denemeler yapılabilir. 4-6 arasında genç oyuncuyu burada deneyebiliriz. Güçlü Avrupa ülkeleriyle maç yapacağız. Aynı zamanda farklı taktiksel dokunuşlar deneyeceğiz.



Dorukhan ve Hakan'ın yerine Orkun ve Serdar'ın özel görevleri olacak bu maçta. Göreceğiz...



"BELKİ DE ETENEKLİ GENÇ OYUNCULARI HEMEN BİR AVRUPA KULÜBÜNE YOLLAMAMALIYIZ"

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Avrupa'ya transfer olan oyuncuların formlarının düşüşünü birkaç sebebe bağlayabiliriz. Yetenekli genç oyuncularımızı hemen bir Avrupa takımına yollamamalıyız belki de. Benim Almanya'da genç bir oyuncum vardı. Kulübünde onu herkes destekliyordu, sahada her istediğini yapabiliyordu. Hücumda gayet iyiydi, savunmada ise idare ediyordu. Takım arkadaşları da onun yerine de koşalım diye onu idare ediyordu. Sonra 25 milyon euroya transfer yaptı ve daha büyük bir kulübe geçti. O transfer bedeliyle gelen bir oyuncunun mükemmel olması bekleniyor. Özel bir ilgi içerisinde olmaması gerekiyor. Kimsenin onun arkasından koşmaması gerekiyor. Belki de eski kulübünde arkasından kramponlarını taşıyan anne ve babası olmayacak. Kendi başına nasıl sağ kalırım konusuyla uğraşması gerekir. Oyuncudaki bu değişiklikler 6 haftada oldu. Siyahtan beyaza bir geçiş ki bu transfer Almanya içerisinde oldu. Başka bir ülke, dil, kültür... Hazırlıklı değilseniz bu düşüşü normal görmek lazım. Güçlü olanlar bu düşüşü daha hafif atlatıp yeniden ayağa kalkacaktır ama büyük bir bölümü de düştüğü yerde kalacaktır.

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Sanırım ilk maçı birinci kalecimle, ikinci maçı da ikinci kalecimle oynayacağım.

KASIM AYINDAKİ RAKİPLERİMİZ

Kasım'da yapacağımız hazırlık maçlarımızda rakiplerimizle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Birisi Çekya, birisi İskoçya. İskoça ile Diyarbakır'da, Çekya ile Gaziantep'te oynama planımız var. Görüşmeler devam ediyor. Bize de gelen maç teklifleri vardı Orta ve Güney Amerika'dan, biz daha güçlü rakiplerle oynamak istedik Avrupa Şampiyonları Elemeleri'ne hazırlanmak için.



OZAN KABAK: ALMANYA LİGİ BANA DAHA UYGUN

Ozan Kabak'ın açıklamaları şu şekilde:

Geçen seneki Ozan ile bu seneki arasında bir fark yok. Daha tanıdığım bir lige geldim ve etrafımda bana güvenen insanlar var. Sezona da iyi başladık. Sonuçlar da gelince iyi performans sergilemeye başladım. İnşallah böyle devam eder. İki golle başladım, takım olarak da güzel galibiyetler aldık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Birlikte olmaktan mutlu olduğum insanlarlayım. Almanya liginin bana daha uygun olduğunu düşünüyorum.

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Grubumuzda ilk 4 maçı kazanmıştık. İnşallah bu iki maçı da gol yemeden kazanırız. Bu gruba layık olmadığımızı gösterip B Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz. İyi bir takımız ve inşallah bu iki maçı da gol yemeden kazanacağız.