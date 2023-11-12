Chelsea ile Manchester City arasında çılgın düello! Tam 8 gol, 2 penaltı...

Haberin Devamı

Premier Lig'in 12. haftasında gol sağanağına sahne olan maçta Chelsea ile Manchester City, sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı.

Chelsea'nin gollerini 29. dakikada Thiago Silva, 37. dakikada Raheem Sterling, 67. dakikada Nicolas Jackson ve90+5. dakikada penaltıdan Cole Palmer kaydetti.

Manchester City'nin gollerini ise 25 (Penaltı) ve 47. dakikalarda Erling Haaland, 45+1. dakikada Manuel Akanji ve 84. dakikada Rodri attı.

Bu sonuçla 28 puana yükselen Manchester City, 1 puan farkla Liverpool'un önünde lider durumda yer aldı. 16 puana yükselen Chelsea ise 10 sırada kendine yer buldu.

Manchester City'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken 13. haftada Liverpool'u ağırlayacak.

Chelsea ise Newcastle United ile deplasmanda karşılaşacak.