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Chelsea ile Manchester City arasında çılgın düello! Tam 8 gol, 2 penaltı...

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#Premier Lig#Chelsea#Manchester City
Chelsea ile Manchester City arasında çılgın düello Tam 8 gol, 2 penaltı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 21:42

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında gol düellosuna dönüşen karşılaşmada Chelsea ile Manchester City, 4-4'lük skorla berabere kaldı.

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Premier Lig'in 12. haftasında gol sağanağına sahne olan maçta Chelsea ile Manchester City, sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı.

Chelsea'nin gollerini 29. dakikada Thiago Silva, 37. dakikada Raheem Sterling, 67. dakikada Nicolas Jackson ve90+5. dakikada penaltıdan Cole Palmer kaydetti.

Manchester City'nin gollerini ise 25 (Penaltı) ve 47. dakikalarda Erling Haaland, 45+1. dakikada Manuel Akanji ve 84. dakikada Rodri attı.

Bu sonuçla 28 puana yükselen Manchester City, 1 puan farkla Liverpool'un önünde lider durumda yer aldı. 16 puana yükselen Chelsea ise 10 sırada kendine yer buldu.

Manchester City'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken 13. haftada Liverpool'u ağırlayacak. 

Chelsea ise Newcastle United ile deplasmanda karşılaşacak.

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#Premier Lig#Chelsea#Manchester City

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