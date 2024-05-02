Çeşme Yarı Maratonu, Ege’nin eşsiz doğasında koşulacak

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Ege'nin incisi Çeşme’de tarih ve doğanın kucaklaştığı bir rota üzerinde koşmak isteyenler bu sene 2’ncisi düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda buluşacak. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın eşsiz güzelliklerinde 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek yarışta toplamda bin 745 sporcu mücadele verecek.

“Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!” sloganı ile start alacak organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, D-Smart ve birçok önemli markanın katkılarıyla gerçekleşecek. Yarış, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek.

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İzmir’in incisi Çeşme, bu yıl ikincisine ev sahipliği yapacağı Salomon Çeşme Yarı Maratonu için hazırlıklarını tamamladı. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı’da 21K ve 10K parkurlarıyla yarışçılara zorlu ve bir o kadar da keyifli bir deneyim sunacak.

ÇEVRE DUYARLILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bu sene ikincisi düzenlenecek Çeşme Yarı Maratonu, çevre duyarlılığı anlamında da önemli bir adım attı. Daha çevreci bir etkinlik için yola çıkan Çeşme Yarı Maratonu’nda görevli araçlar, BYD elektrikli otomobiller tarafından sağlanıyor.

MEDYA SPONSORU D-SMART

D-Smart, maratonu naklen yayınlayacak.

Çeşme Yarı Maratonu, D-Smart’ın medya sponsorluğunda koşulacak. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı’nın doğal güzelliklerinin arasındaki yarış, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da izleyicileriyle buluşacak.

21 ÜLKEDEN 1745 SPORCU

Çeşme Yarı Maratonu’na bu sene 21 ülkeden bin 745 sporcu katılacak. Türkiye de dahil 21 ülkeden sporcuların yer alacağı organizasyonda, 21K’lık parkurda bin 272, 10K’lık parkurda 473 olmak üzere toplamda bin 745 sporcu ter dökecek. 21 K’lık Yarı Maratonda; 380’i erkek, 93’ü kadın olmak üzere 473 sporcu yer alacak. 10 K’lık yarışa; 749’u erkek, 523’ü kadın olmak üzere bin 272 sporcu katılım sağlayacak. Yarışlarda en yaşlı erkek sporcu 77 yaşındaki Çınar Aybar, en yaşlı kadın sporcu 72 yaşındaki Aysel Ertuğ, en genç sporcular ise 16 yaşındaki Ali Yavuz ile Melis Okay oldu.

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ILICA PLAJI’NI GÖRDÜKTEN SONRA TIRMANMAYA HAZIR OL

Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nun 21K koşusu, Çeşme’nin ihtişamlı manzarasını gözler önüne serecek. Dünyada örneği bulunmayan su altı kaynaklarının, termallerin merkezi olan Ilıca’dan ve Alaçatı’nın rengarenk taş evleri ile hayat dolu sokaklarında koşmak isteyenler 21K yarı maratonunda mücadele edecek.

Çeşme şehir merkezinden saat 08.00’de start alacak sporcular, Ilıca ve Alaçatı’dan geçerek başlanılan yerde finişi görecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek. 9’uncu Km’den 11’inci km’ye varana kadar 188 metrelik tırmanışla karşılaşacak yarışçılar, en önemli kazanımını burada elde edecek.

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DOĞA VE TARİH BİR ARADA

10K parkurunda ise yarış heyecanı yaşamak isteyenler kürsü için mücadele verecek.

Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak. Hem yeni katılımcıların hem de tecrübeli isimlerin yer alacağı parkurda koşu tutkunları doğa ve tarihin içinden geçerek güzellikleri keşfedecek. Dar sokakları, yel değirmenleri ve muhteşem plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı’dan yarışa başlayacak sporcular keyifli bir koşu imkanı bulacak.

FERAGATNAME İLE YARIŞA KATIL

Dört mevsim boyunca birbirinden önemli sporcuları ağırlayan Çeşme’de bu sene 2’ncisi düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu rüzgarı esecek. 21K ve 10K’lık parkurlarda sağlık belgesi ve sporcu lisansı olmayanlar da kit dağıtımı sırasında imzalanacak feragatname ile katılım sağlayabilecekler.

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KAPANACAK YOLLAR

Çeşme Yarı Maratonu’nda organizasyon boyunca kapatılacak yollar belli oldu. 4 Mayıs Cumartesi günü saat 07.30-11.30 saatleri arasında;

21K PARKURU İÇİN: 2001 sokak - İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı - 5172 sokak - 5152 sokak - 5221 sokak - 5193 sokak - İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı - 16000 sokak - Alaçatı Atatürk Bul. - 11500 sokak - İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı - 2001 sakak.

10K PARKURU İÇİN: Alaçatı Atatürk Bul. - 11500 sokak - İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı-2001 sokak araç trafiğine kapatılacak.

KATEGORİLER

21K PARKURU

Erkek/Kadın Genel Klasman

Erkek/Kadın 18-34

Erkek/Kadın 35-39

Erkek/Kadın 40-44

Erkek/Kadın 45-49

Erkek/Kadın 50-54

Erkek/Kadın 55-59

Erkek/Kadın 60-64

Erkek/Kadın 65-69

Erkek/Kadın 70-74

Erkek/Kadın 75+

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Kurumsal Takımlar Klasmanı

10K PARKURU

Erkek/Kadın Genel Klasman

Erkek/Kadın 16-17

Erkek/Kadın 18-34

Erkek/Kadın 35-39

Erkek/Kadın 40-44

Erkek/Kadın 45-49

Erkek/Kadın 50-54

Erkek/Kadın 55-59

Erkek/Kadın 60-64

Erkek/Kadın 65-69

Erkek/Kadın 70-74

Erkek/Kadın 75+

Kurumsal Takımlar Klasmanı