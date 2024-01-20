Cenk Tosun: Bize yakışmadı, özür diliyoruz

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Beşiktaşlı futbolcular Mert Günok ve Cenk Tosun, Pendikspor'a 4-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Yenilgi ve skor nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade eden Mert Günok, "Çok söyleyecek bir şey yok. Buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Taraftarlarımızı bu sene çok üzdük. Bunun bir kez daha tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Taraftarlardan özür dileyen Cenk Tosun ise "İyi bir çıkış yakalamıştık. Bugün kesinlikle bize yakışmayan bir oyun ve kabul edilmeyecek bir sonuç. Biz de bunun bize yakışmadığını biliyoruz. Bu maçı en kısa sürede unutup Adana Demirspor maçına odaklanacağız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." diye konuştu.