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Cenk Tosun: Bize yakışmadı, özür diliyoruz

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Mert Günok
Cenk Tosun: Bize yakışmadı, özür diliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 21:20

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Mert Günok açıklamalar yaptı.

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Beşiktaşlı futbolcular Mert Günok ve Cenk Tosun, Pendikspor'a 4-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Yenilgi ve skor nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade eden Mert Günok, "Çok söyleyecek bir şey yok. Buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Taraftarlarımızı bu sene çok üzdük. Bunun bir kez daha tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Taraftarlardan özür dileyen Cenk Tosun ise "İyi bir çıkış yakalamıştık. Bugün kesinlikle bize yakışmayan bir oyun ve kabul edilmeyecek bir sonuç. Biz de bunun bize yakışmadığını biliyoruz. Bu maçı en kısa sürede unutup Adana Demirspor maçına odaklanacağız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." diye konuştu.

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Mert Günok

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