Cengiz Ünder ve Fred ilk antrenmanlarına çıktı! Ünder'in şanssızlığı...

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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Dün Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11’de forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Ayrıca yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

Cengiz Ünder, idmanda talihsiz olay yaşadı

Antrenmanda girdiği ikili mücadelede kafasına krampon darbesi alan milli oyuncu, paylaşım yaptı.

Cengiz Ünder’in "İlk gün hediyesi. Hoşbulduk Fenerbahçe" notu ile paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada etkileşim aldı.

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Cengiz Ünder’in kafasında hafif kanama olduğu ve ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.