Cem Bölükbaşı: Formula 2'de şampiyon olacağım

Haberin Devamı

2022 yılında Formula 2 takımı Charouz Racing’de yarışacağını duyuran Cem Bölükbaşı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Karışık duygular içerisinde olduğunu dile getiren Cem, "Bir yandan heyecanlıyım, diğer yandan da o kadar hızlı gelişti ve son zamanlarda o kadar uğraştık ki... Basın lansmanı olsun, kontratlar olsun. Acaba olacak mı, olmayacak mı diye düşündük. 3-4 aydır buna uğraşıyoruz. Daha tam farkına bile varmadığımı düşünüyorum. Düşünüp, ’Vay be’ diyemedik yani. Şu an ilk kez onu yaşıyorum. Bir de resmi bir açıklama yapmadan sevinemiyorsunuz. Yaklaşık bir haftadır bu anı bekliyordum. Çok heyecanlıyım gerçekten" dedi.



"SANAL İLE GERÇEK ARASINDAKİ HİSSİYAT, BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA YAKIN"



Espor ile gerçek yarış arasındaki farklılıklardan bahseden Cem Bölükbaşı, "Hissiyat çok yakın. Beklediğimizden daha yakın. Tabii ki çok çok büyük farklılıklar var. Ama neyin yakın, neyin uzak olduğunu bilmek gerekiyor. Biraz daha tecrübelendim. Bir taraftan sanalda ve gerçekte olan şeyleri almaya çalışıp, diğer taraftan da sanalda olmayan şeyleri ayırt etmeye çalışıyorum. Tabii kendileriyle gerçek pistte yarışmak çok büyük bir deneyim olur benim için. (Önemli pilotlarla esporda yarışması üzerine) Bir yandan da onu kovalıyorum yani" diye konuştu.



"GÜÇLÜ İSİMLER ARKANIZDAYSA, SİZİ ÖNE GEÇİRECEK ADIMLAR ATABİLİYORSUNUZ"



Formula 2’de 2021 yılını şampiyon olarak tamamlayan Oscar Piastri’nin Formula 1’de koltuk bulamamasıyla ilgili neler düşündüğü ve Formula’da mücadele edecek pilotların finansal destek ihtiyacıyla ilgili yorum yapan Cem, "İşin finansal kısmı her zaman çok önemli. Sadece Formula 2 şampiyonu olmanız yetmiyor. Oscar Piastri elbet Formula 1 koltuğu bulacaktır bence. Ama finansal destek çok önemli. Formula 2 şampiyonu olsanız bile yetmeyen bir durum var. O yüzden sizin arkanızdaki isimlerin kim olduğu her zaman çok önemli. Güçlü isimler arkanızdaysa, sizi öne geçirecek adımları atabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.



"KORKUM YOK"



"Formula 2’de şampiyon olsam da, Formula 1’de koltuk bulmam çok zor, şeklinde bir korkun oluyor mu" sorusuna Cem Bölükbaşı, "Öyle bir korkum yok. Çünkü ilk çıktığımız günden bu yana bir ilki yaşıyoruz. O yüzden herkesten önemli bir farkım var. Onun dışında arkamdaki isimlere çok güveniyorum. Büyük isimler var arkamızda. Daha fazla geleceğini de düşünüyorum. O yüzden o konuda eksik kalacağımı düşünmüyorum, tam tersine öne geçireceğini düşünüyorum beni, pistteki performansım dışında" yanıtını verdi.



"HİKAYEYE İNANANLAR BİZİMLE, ONLARIN DESTEĞİ OLMASA BURADA OLAMAZDIM"



Formula yolunda sponsor desteğinin öneminden bahseden Bölükbaşı, şunları söyledi: "Bu seneden başlandı o çalışmaya. Onun da devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok ilgi çekiyorsanız, sponsor için de o kadar iyi hale geliyor. Biz başta bu hikayeyi insanlara öğretmeye çalıştık. Çünkü kültür olarak daha önce böyle bir şey yapılmadığı için örnek göstermeniz de daha çok. Biz o yüzden hikayeyi büyüttük, öyle dikkat çektik. Şu anda hikayeye inananlar bizimle. İnananların bizimle kalmasını istiyoruz. Onlar sadece sponsorlarımız değil, yoldaşlarımız ve arkadaşlarımız haline geldiler. Onların desteği olmasa, şu anda burada olamazdım."



Cem Bölükbaşı son olarak "Formula 2’de şampiyon olacağım diyebilir misin" sorusuna, "Şampiyon olacağım diyebilirim. Her zaman" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.