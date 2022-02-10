Çaykur Rizespor'un kurucusu Muharrem Kürkçü hayatını kaybetti

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Çaykur Rizespor'un kurucularından olan, kulübün eski başkanı Muharrem Kürkçü, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüzün kurucularından ve eski başkanı Muharrem Kürkçü’nün vefat heberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Kürkçü’ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KULÜP BİNASINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Çaykur Rizespor’un vefat eden eski başkanlarından Muharrem Kürkçü (92) için kulüp binasında tören düzenlendi.



Rize’de bir süredir hastanede tedavi gören Çaykur Rizespor eski başkanlarından Muharrem Kürkçü, çoklu organ yetmezliğinden dün gece hayatını kaybetti. 11.01.1990- 21.05.1990 tarihleri arasında yeşil mavili kulübün başkanlığını yapan Kürkçü için Mehmet Cengiz Sosyal Tesislerinde tören düzenlendi. Burada konuşan Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, "Bizlere çok güzel nasihatleri vardı. Ondan aldığımız nasihatleri uyguluyoruz. Çok zor şartlarda Rizespor’u kurdular ve devam ettirdiler. O günkü şartlarla bugün mukayese ettiğimiz zaman onlardan her gün helallik almalıyız. Rizespor sevdalısı biriydi. Onu Rizesporda yaşatmaya devam edeceğiz dedi.

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