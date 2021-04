Çaykur Rizespor'da Loic Remy'den Beşiktaş'a gözdağı

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde sürdürdü. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Çaykur Rizesporlu futbolcu Loic Remy, sakatlık sürecinin beklediğinden uzun sürdüğünü ve zor geçtiğini belirtti.

Remy, "Beklediğimizden daha ciddi bir durum meydana geldi. Ben olabildiğince takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Bu faydayı gösterirken de olabildiğince hazır olmaya çalışıyorum. Sakatlığım süresince bir an önce çabuk dönebilmek için gerekli çalışmalar yapıldı. Olabildiğince hızlı bir şekilde takıma dönüp, yine eski katkımı vermeye çalıştım. Şimdi yeniden eski formuma kavuşmaya çalışıyorum. Bunu yaptığımda da zaten her şey olabildiğince güzel olacak. Tabii ki şu anda yüzde 100 hazır durumda değilim. Bir an önce hazır duruma gelmek için elimden geleni yapıyorum. Ne kadar zaman alacağı konusunda size net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü uzun bir süre sahalardan ayrı kaldım. Şu anda teknik heyetimizle gerekli bütün çalışmalar yapılıyor. O yüzden kaygılanacak bir şey yok. Olabildiğince kısa bir sürede eski formuma kavuşacağım." dedi.



"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"



Çarşamba günü oynanacak Beşiktaş karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten Remy, "Ligin lideri ile oynuyoruz ve Beşiktaş tesadüfen orada değil. Gerçekten güzel oynadığı için o konumda. Bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Ama biz idmanlarımızı buna göre programladık ve antrenmanlarda olabildiğince iyi hazırlandık. O maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Beşiktaş’ı yenip ligde rahatlayacağız" ifadelerini kullandı.



"İYİ İŞLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Sezon başından beri gerçekleşen teknik direktör değişikliklerini değerlendiren Loic Remy, "Çok fazla değişiklik yapmak teknik heyet bazında her zaman iyiye işaret değil. Biz bu sezon çok fazla değişiklik yaptık ne yazık ki. Ama şartlar bizi bu duruma getirdi. Şimdi yeni bir hocamız var. Yeni bir teknik ekibimiz var ve bu teknik ekip bize maçları kazanabilmemiz için gerekli bütün bilgileri veriyorlar. Gerçekten bunun için var güçleri ile çalışıyorlar. Onların verdikleri bilgilerle de biz iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Zor bir dönem oluyor tabi her seferinde yeni bir hoca ile çalışmak ama biz buna göre hazırlıklı bir şekilde çalışıyoruz. Futbolun doğasında bunlar var." dedi.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...