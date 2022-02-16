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Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan adalet vurgusu: Güven ortamına ihtiyaç var

#Çaykur Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Süper Lig
Çaykur Rizesporda Hamza Hamzaoğlundan adalet vurgusu: Güven ortamına ihtiyaç var

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu "Her şeyin adil olduğu bir ortamda yarışmak, hak ettiğimiz puanları almak istiyoruz. Hak etmediğimiz bir şekilde de puan asla istemeyiz. Ama maalesef şu an geldiğimiz futbol ikliminde herkes bir taraftan baskı yapmaya çalışıyor" dedi.

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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26’ncı haftasında 18 Şubat Cuma günü sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesislerinde yapılan idman öncesi teknik direktör Hamza Hamzaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu söyleyen Hamzaoğlu, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de yaptığımız transferlerle beraber biraz daha güçlendik. Bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadele oyununu biraz daha iyi seviyeye taşıdık. Kendi sahamızda önemli bir maça çıkacağız. Bundan sonraki periyodu da düşünecek olursak bu maç bizim için çok çok önemli. İnşallah iyi bir sonuçla da ayrılırız. Bütün oyuncularımız bizim için kıymetli. Kime ne zaman ihtiyacımız olacağını bilemeyiz. Maçın gidişatına göre hepsinden faydalanabiliriz. Onun için hepsi hazır olmak zorunda. Şu anda mevcut olan kadromuz her maçta oynayacakmış gibi hazır olacak. Zamanı geldiğinde de çıkıp sahada en iyisini yapacaklar" ifadelerini kullandı.

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"KALECİLER HENÜZ TAM HAZIR DEĞİL"

Kaleciler Gökhan Akkan ve Tarık Çetin'in durumu ile ilgili bilgi veren Hamza Hamzaoğlu, "Henüz tam hazır değiller. Onları koruyarak antrenmanlara çıkarıyoruz. Son haftalarda sakatlık yönünden biraz sıkıntı yaşadık ama önümüzdeki hafta ile beraber daha iyi durumda olurlar ve aramıza dönerler" şeklinde konuştu.

"BİZE GÖRE DE GEDSON’UN POZİSYONU PENALTIYDI"

Altay maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunda kararın penaltı olması gerektiğini söyleyen Hamzaoğlu, "Her şeyin adil olduğu bir ortamda yarışmak, hak ettiğimiz puanları almak istiyoruz. Hak etmediğimiz bir şekilde de puan asla istemeyiz. Ama maalesef şu an geldiğimiz futbol ikliminde herkes bir taraftan baskı yapmaya çalışıyor. Amaç sadece kendi çıkarlarını korumak, gözetmek. Bunlar sıkıntılı durumlar. Birbirine güvenen birbirine saygılı olan bir duruma gelmek zorundayız. Hakemlere biz güveneceğiz, inanacağız. Oyuncularımız da haksız bir penaltı almak için çalışmayacak. Zaten penaltı olacaksa olacaktır. Bunun peşinde koşmaması gerekir. Yani güven ortamına ihtiyacımız var. Bu nasıl sağlanacak bilmiyorum ama herkes kendi üzerine düşeni yapmalı. Bize göre de Gedson’un pozisyonu penaltıydı. Art niyet olduğunu asla düşünmek istemiyorum. Hatalar her zaman olur, hataları da tolore edebiliriz. Art niyet varsa da bu çok acı bir şey" dedi.

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#Çaykur Rizespor#Hamza Hamzaoğlu#Süper Lig

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