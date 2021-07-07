MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇaykur Rizespor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
GeriFutbol Çaykur Rizespor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 07.07.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çaykur Rizespor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunan oyuncusu Dimitrios Chatziisaias ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da Dimitrios Chatziisaias'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Dimitrios Chatziisaias ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Rize temsilcisi, Chatziisaias'ın sözleşmesini geçen yıl askıya almış ve oyuncuya lisans çıkarmamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi