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Çaykur Rizespor, Trabzonspor'da Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı

#Çaykur Rizespor#Yusuf Sarı#Süper Lig
Çaykur Rizespor, Trabzonsporda Yusuf Sarıyı kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Yusuf Sarı ile resmi sözleşme imzaladı

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Trabzonspor'un sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı Yusuf Sarı'nın yeni adresi Çaykur Rizespor oldu.

Çaykur Rizespor, 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimde, "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı arasındaki 18.06.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Yusuf Sarı'nın imza töreninde konuşan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, "Trabzonspor camiasının en iyi futbolcularından biri. Artık Rizespor forması için çalışacak. Bu transferde bize yardımlarını esirgemeyen büyük Trabzonspor camiasının yöneticilerine başkanına teşekkürü borç biliyorum. Yusuf Sarı’yı zaten tanıyorsunuz anlatmamıza gerek yok. Kendisi ikinci yarıda Rizespor’un başarısı için ter dökecek. Öyle söz verdi Elimden gelenin en iyisini yapacağım dedi. Sezon sonuna kadar bonservisi ile geliyor, sezon sonu içinde sözü aldım. Başkanım sen ne diyorsan ben onu yapacağım dedi." şeklinde konuştu.

YUUF SARI: KONUŞMAYA GEREK YOK, GERİSİ SAHADA

Yusuf Sarı ise yaptığı açıklamada, "Rizespor camiasının başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Buraya geldiğim için mutluyum. Konuşmaya gerek yok gerisi sahada" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çaykur Rizespor#Yusuf Sarı#Süper Lig

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