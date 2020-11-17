Çaykur Rizespor seriyi sürdürmek istiyor
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kazanan Çaykur Rizespor, deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında da galip gelerek, üst üste 4. galibiyetini almayı hedefliyor.
Yeşil-mavili ekip, pazar günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında da galip gelerek üst üste 4. galibiyet hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Atakaş Hatayspor deplasmanından alacakları puan ya da puanların ardında ise 2 zorlu maç daha oynayacak olan Rizespor bu maçların sonuçlarına göre ligdeki hedefini belirlemeyi planlıyor.
3 MAÇTA HEDEF 7 PUAN
Yeşil-mavili ekip, hafta Atakaş Hatayspor maçının ardından kendi sahasında Galatasaray’ı konuk edecek, sonraki hafta ise ligin yeni ekibi olan Karagümrük deplasmanın da puan arayacak. Zorlu 3 maçtan en az 7 puan hesaplayan Rizespor, alacağı puanlara göre de ligdeki konumunu ve planlamasını belirleyecek.
SON 5 YILIN EN İYİ BAŞLANGICI
Öte yandan Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kazanan Çaykur Rizespor, ligde bulunduğu son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Ligde son oynadığı 3 maçta Ankaragücü (5-2), Sivasspor (0-2) ve Kayserisporu'u (1-0) mağlup etmeyi başararak 9 puan toplayan Çaykur Rizespor, bir maç eksiğiyle 11 puanla 7’inci sıraya yerleşti.
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