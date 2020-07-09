Rizespor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Kayserispor, tek yenilgisini deplasmanda çıktığı son karşılaşmada aldı. Şubat 2020'den bu yana Süper Lig'de sadece beş puan toplayabilen Rizespor, bu puanların tamamını iç sahada aldı.

Süper Lig'de çıktığı son deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor, Aralık 2017'den bu yana üst üste ki dış saha maçı kazanamıyor. Rizespor, Ünal Karaman göreve geldikten sonra Süper Lig'de oynadığı üç iç saha maçında da rakiplerine mağlup olmadı. Kayserispor, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan takımlara konuk olduğu son beş Süper Lig maçını da kaybetti ve kalesinde toplam 18 gol gördü. Milan Skoda, Rizespor formasıyla iç sahada çıktığı altı Süper Lig maçında beş gol kaydetti.

Kayserispor formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında üç gol atan Hasan Hüseyin Acar, daha önceki 35 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol kaydedebilmişti.

Kayserispor forması giyen Bernard Mensah, Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında da gol atmayı başardı.

Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı son üç Süper Lig maçını kazandı (vs Erwin Koeman, Marius Sumudica & Stjepan Tomas).

Çaykur Rizespor Kayserispor maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor Kayserispor maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor'da tek hedef Süper Lig'de kalmak

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, oynayacakları Çaykur Rizespor maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada ligin üst sıralarından bulunan Sivasspor ve Beşiktaş karşısında 3'er puan aldıklarını hatırlattı.

Takımın iyi bir hava yakaladığını vurgulayan Prosinecki, "Son maçlarla ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Öncelikle hedefimiz Rizespor maçı. Bu maça odaklandık. Bu maçta da gülen taraf olmak için elimizden geleni yapacağız. Kayserispor bugüne kadar her maçta savaşçı bir ruhla sahaya çıktı. Rize'de sahada savaşan bir Kayserispor olacak." diye konuştu.

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de zorlu Beşiktaş maçından 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Beşiktaş galibiyetiyle Sivasspor karşısında alınan 3 puanın tesadüf olmadığını gösterdiklerinin altını çizen Tokgöz, "Bu galibiyetle ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Hepsi müthiş bir mücadele örneği gösterdi. Hepsi birer kahraman." ifadelerini kullandı.

"Çaykur Rizespor karşılaşması 9 puanlık bir maç"



Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Alt sıraların finali bu hafta Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak. 6 puanlık hatta 9 puanlık bir maç diyebiliriz. Bu ligde kim kalmayı hak ediyorsa inşallah o kalır. Önümüzde çok zorlu 4 maç var, o yüzden şimdiden havaya girmenin anlamı yok. Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi bu karşılaşmada da 3 puan almayı hedefliyoruz"

Mensah ve Emre Demir'in transfer durumu



Oyuncular Bernard Mensah ve Emre Demir'in transfer durumu hakkında da konuşan Tokgöz, şu görüşleri paylaştı:

"Birçok oyuncumuza yurt içinden ve yurt dışından teklifler var. Ancak biz yönetim olarak şu an için hiçbir kulüple para konuşmama kararı aldık. Hiçbir kulüple transfer aşamasına geçmiyoruz. Sadece istekleri alıyoruz. Biz şu an için lige konsantre olduk. Ligde kaldıktan sonra bunlar değerlendirilir. Gitmek isteyen oyuncuyu tutmak istemiyoruz. Ama birçok oyuncu kalmak isteyecek. Oyuncuların ödemelerden, ortamdan memnun olduğunu biliyoruz. Her ne kadar söylentiler çıksa da şu ana kadar gitmek isteyen bir oyuncumuz yok. Ancak gitmek isteyen olursa biz önünü açarız."