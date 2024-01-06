Rizespor 2-0 Hatayspor (Maç özeti)

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Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Rizespor oldu.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Dal Varesanovic ve 82. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti. Yeşil - mavililerin 52. dakikada Adolfo Gaich ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında geçersiz sayıldı.

Bu skorun ardından yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Rizespor, puanını 29'a yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 19 puanla 14. basamakta yer buldu.

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Rizespor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada topla buluşan Benhur Keser’in sağ çaprazdan yaptığı ortasında doğrudan kaleye yönelen ve direğe çarparak dönen meşin yuvarlağı Hatayspor savunması uzaklaştırdı.

9. dakikada gelişen Hatayspor atağında Dele-Bashiru’nin ceza sahası içine yaptığı pası karşılayan Sergio Carlos Strandberg’in vuruşunda top filelerle buluştu fakat ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

19. dakikada sağ çaprazdan Muhammet Taha Şahin’in ortasında ceza sahası içinde kaleye sırtı dönük olan Dal Varesanovic, topu göğsüyle yumuşatarak önüne aldı ve dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

28. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol çaprazdan Casper Hojer'in ceza sahasında ortasında Adolfo Gaich gelişine yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada İbrahim Olawoyin’in pasıyla topla buluşan Adolfo Gaich’in vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR'ın uyarısıyla hakem Cihan Aydın, golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

55. dakikada Jonjo Shelvey’in savunma arkasına gönderdiği topu alan Benhur, pasını Emirhan Topçu’ya aktardı. Emirhan’ın vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.

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77. dakikada ceza sahası içine giren Casper Hojer’in pasıyla topla buluşan Benhur Keser’in şutu ile top savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

80. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Casper Hojer’in ceza sahası içinde bulunan İbrahim Olawoyin’e pasını aktardı. Olawoyin’in şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

82. dakikada Casper Hojer’in sol kanattan yerden pasında İbrahim Olawoyin, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Hakan Karabalcık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Casper Hojer, Jonjo Shelvey (Oscar Pinchi dk. 90), İbrahim Olawoyin, Benhur Keser (Halil İbrahim Pehlivan dk. 90), Dal Varesanovic (Gutavo Sauer dk. 71), Altin Zeqiri (Mithat Pala dk. 71), Adolfo Gaich (Martin Minchev dk. 78)

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Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Attila Mosci, Eray Korkmaz, Mame For Faye

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Erce Kardeşler, Faouzi Ghoulam (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 57), Burak Bekaroğlu, Nikola Maksimovic, Kerim Alıcı, Giorgi Aburjania (Aabid Rayane dk. 83), Görkem Sağlam (Oleqovic Dadashov dk. 71), Ömer Faruk Beyaz (Joelson Fernandes dk. 57), Armin Hodzic, Faruq Dele-Bashiru, Sergio Carlos Strandberg

Yedekler: Visar Bekaj, Guy Marcelin Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, İbrahim Demir, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kartlar: Faouzi Ghoulam, Armin Hodzic (Hatayspor)