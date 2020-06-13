Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 37 lig maçından 25'ini Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Gözler şimdi iki ekip arasındaki en son müsabakanın sonucunda. İşte, Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hakkında tüm merak edilenler...

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Hazira Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son maçını 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı-kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkacak.

Lige pandemi nedeniyle ara verilmeden önce 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer aldı.

Ligde 26 haftada 25 puan toplayabilen Çaykur Rizespor ise averajla 16. sırada yer buldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

MARCAO FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao Teixeira, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak.

Yaklaşık 10 gün önce antrenmanda sakatlanan ve sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edilen 24 yaşındaki stoper, bir süre daha takımdan ayrı kalacak.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Cristian Luyindama'nın lisansının çıkarılmadığı sarı-kırmızılı takımda, Marcao'nun bir süre daha forma giyemeyecek olması teknik ekibi düşündürüyor.

İki önemli futbolcunun yokluğunda teknik direktör Fatih Terim'in stoper ikilisinde Ryan Donk'un yanında Ahmet Çalık veya genç oyuncu Emin Bayram'ı görevlendirmesi bekleniyor.

BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Mariano Filho ve Adem Büyük, Çaykur Rizespor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde görev yapamayacak.

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı.

Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında gören sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yaptığı 8 maçı da kazandı.

LİGDE 38. RANDEVU

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 37 lig maçından 25'ini Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 35 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşti. Rize'deki ilk maç 1-1 tamamlandı, İstanbul'da rövanşı 2-1 kazanan Galatasaray, turu geçen taraf oldu.