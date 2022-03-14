Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Küme düşmeye sezon sonu bakacağız, Fenerbahçe taraftarını limana çağırdın Ali Koç başkan...'

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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un başkanı Tahir Kıran, Kasımpaşa maçındaki hakem yönetimini eleştirirken gündemle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı

TV100'e konuşan Kıran, "Üçüncü haftadan beri Rizespor'u düşürmek için her şeyi yapıyorlar" dedi.

Kıran'ın sözleri şöyle;

RİZE BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ



"Bizim atılan buz gibi golümüzü ofsayt gerekçesiyle iptal ettiler. 45+'larda bir gol attık, iptal ettiler. Devreye 1-1 girecekken 1-0 geride girdik. Sonra saçma sapan bir kırmızı kart daha... Üçüncü haftadan beri Rizespor'u küme düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Ama rahat olsunlar, Rizeli bitti demeden hiçbir şey bitmez. Operasyonu kimin yaptığını ben iyi biliyorum. Siz bulacaksınız"

DÜŞEN TAKIMLAR BELLİDİR DEDİM

"Türk futbolunda değişmeyen tek şey var, hakemler. Onların istediği takımlar küme düşüyordu, onların istediği takımlar şampiyon oluyordu. Böyle bir şey olamaz. Ben bunu 8. haftadaki facia Galatasaray maçından sonraki toplantıda da söyledim. Düşen takımlar bellidir, ligi tescil etsinler dedim"

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KÜME DÜŞME KALDIRILMALI MI?



Tahir Kıran, "Bu sezon küme düşme kaldırılmalı mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ona sezon sonunda bakacağız. O da gündeme gelecektir bu kadar şaibeden sonra. Ben Rizespor'un tüm maçlarda çalınan puanlarını çıkarttırıyorum. Gereği neyse yapılmasını isteyeceğim federasyondan."

TARAFTARI HAVAALANINA ÇAĞIRDIN ALİ BAŞKAN, NE OLDU DA HAKEMLER DEĞERLİ HALE GELDİ?

"Sayın Ali Koç'a geçen Kulüpler Birliği toplantısında fikrini söylediği zaman söyledim, Fenerbahçe taraftarlarını havaalanına çağırdın başkan. Şimdi ne oldu da bu hakemler bu kadar değerli oldu? Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç çıkıyor, örneklerini Rizespor üzerinden veriyor. Rizespor şampiyonluğa oynuyor da benim mi haberim yok? Biz küme düşmemeye oynuyoruz. Bizi her pozisyonda doğruyorlar, doğradılar. Sebebi de belli. Birine olan düşmanlık, birine olan husumet. Ama bu ben değilim. Ya ben onlara uyacağım, ya da onlar benim gibi olacak. Benim onlar gibi olmam için bazı şeylerden vazgeçmem lazım oyunu onlar gibi oynamam lazım. Bu benim karakterime uymaz"



