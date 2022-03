Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de 17 yaşındaki yıldız Arda Güler, profesyonel kariyerindeki ilk golünü kaydetti ve yaptığı asistle de geceye damga vurdu.

Alanya'da 5-2 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona eren maça yedek başlayan Arda Güler, 73. dakikada Mesut Özil'in yerine dahil olurken takımını öne geçiren golü attı. 2-2 eşitlikle devam eden maçın 78. dakikasında Diego Rossi'nin pasında topla buluşan 17 yaşındaki yetenek, tek vuruşla skoru 3-2'ye getirdi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Arda Güler böylece profesyonel kariyerinin ilk golünü atmış oldu. Yıldız futbolcu ayrıca Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

ÇOK KONUŞULAN ASİST

Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada Berisha ile kaydettiği 5. golde ise asisti yapan isim Arda Güler oldu. Başarılı oyuncunun şık asisti sosyal medyada çok konuşuldu.

ARDA GÜLER, ALANYASPOR KARŞISINDA NE YAPTI?

Aytemiz Alanyaspor karşısında yaptığı 6 pasta %83.3'lük başarısı yüzdesi yakalayan Arda Güler, bu oranı rakip yarı sahada yüzde 75'te tutmayı başardı. Rakip kaleye çektiği 2 şuttan biri çerçeveyi bulan genç futbolcu, bu şutta skor üretmeyi bildi.

Öte yandan girdiği 4 ikili mücadeleden 3'ü kazanan Arda Güler, bir hava topunda ise rakibinin üstünlüğünü kabul etti. Savunmada 2 top kapan 17 yaşındaki oyuncu, 1 kez de tehlikeli pozisyon uzaklaştırdı.

GOLÜ MESUT ÖZİL İLE KUTLADI

Aytemiz Alanyaspor ağlarına gönderdiği golün ardından yedek kulübesine koşan Arda Güler, sevincini yerine oyuna girdiği Mesut Özil'e sarılarak yaşadı.

OZAN TUFAN'DAN SONRA BİR İLK

Fenerbahçe'de Kasım 2020’de Ozan Tufan'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir maçta hem gol atıp hem de asist yapan ilk futbolcu Arda Güler oldu. 17 yaş, 16 günlük Arda Güler, ligde 2014-15’ten bu yana oyuna sonradan girip gol-asist katkısı veren en genç isim konumunda.

ARDA GÜLER MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

"Kazanmamız gereken önemli bir maçtı abi. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah'a şükürler olsun. Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. Taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL'DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

"Arda bizim evladımız hem Türk futboluna hem de Fenerbahçeye uzun yıllar hizmet edecektir. Ardayı doğru zamanda oyuna alarak, planlayarak, onu oyuna aldık. Tam onun oynayacağı ortam vardı. O da gereğini yaptı bir gol bir asist, bizleri mahcup etmedi. Onun yolu açık, geleceği olan bir oyuncumuz. Ona güveniyoruz, onu seviyoruz, o bizim evladımız ona da ayrıca teşekkür ediyorum."

GÜNEY KORELİ GAZETECİ HAYRAN KALDI

Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanshin Lee, Arda Güler'in Aytemiz Alanyaspor maçındaki performansının ardından Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Kim Min-jae'ye ilginç bir teşekkürde bulundu.

Jason Hanshin Lee, "Fenerbahçe'de transfer olduğu için Kim Min-Jae'ye çok teşekkür ediyorum. Böylece Türk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneğini izleme fırsatı verdi." ifadelerini kullandı.

Huge thank you to Kim Min-Jae for moving to Fenerbahçe so I could watch one of the next generational talents in football. pic.twitter.com/gAi6bvuPZa