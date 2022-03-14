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Spor Toto SÃ¼per Lig'in 29. haftasÄ±nda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan FenerbahÃ§e'de 17 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z Arda GÃ¼ler, profesyonel kariyerindeki ilk golÃ¼nÃ¼ kaydetti ve yaptÄ±ÄŸÄ± asistle de geceye damga vurdu.

Alanya'da 5-2 FenerbahÃ§e Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona eren maÃ§a yedek baÅŸlayan Arda GÃ¼ler, 73. dakikada Mesut Ã–zil'in yerine dahil olurken takÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ne geÃ§iren golÃ¼ attÄ±. 2-2 eÅŸitlikle devam eden maÃ§Ä±n 78. dakikasÄ±nda Diego Rossi'nin pasÄ±nda topla buluÅŸan 17 yaÅŸÄ±ndaki yetenek, tek vuruÅŸla skoru 3-2'ye getirdi.

FENERBAHÃ‡E TARÄ°HÄ°NE GEÃ‡TÄ°

Arda GÃ¼ler bÃ¶ylece profesyonel kariyerinin ilk golÃ¼nÃ¼ atmÄ±ÅŸ oldu. YÄ±ldÄ±z futbolcu ayrÄ±ca FenerbahÃ§e formasÄ±yla SÃ¼per Lig tarihinde gol atan en genÃ§ oyuncu oldu.

Ã‡OK KONUÅžULAN ASÄ°ST

FenerbahÃ§e'nin 90+4. dakikada Berisha ile kaydettiÄŸi 5. golde ise asisti yapan isim Arda GÃ¼ler oldu. BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncunun ÅŸÄ±k asisti sosyal medyada Ã§ok konuÅŸuldu.

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ARDA GÃœLER, ALANYASPOR KARÅžISINDA NE YAPTI?

Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± 6 pasta %83.3'lÃ¼k baÅŸarÄ±sÄ± yÃ¼zdesi yakalayan Arda GÃ¼ler, bu oranÄ± rakip yarÄ± sahada yÃ¼zde 75'te tutmayÄ± baÅŸardÄ±. Rakip kaleye Ã§ektiÄŸi 2 ÅŸuttan biri Ã§erÃ§eveyi bulan genÃ§ futbolcu, bu ÅŸutta skor Ã¼retmeyi bildi.

Ã–te yandan girdiÄŸi 4 ikili mÃ¼cadeleden 3'Ã¼ kazanan Arda GÃ¼ler, bir hava topunda ise rakibinin Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kabul etti. Savunmada 2 top kapan 17 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, 1 kez de tehlikeli pozisyon uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

GOLÃœ MESUT Ã–ZÄ°L Ä°LE KUTLADI

Aytemiz Alanyaspor aÄŸlarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi golÃ¼n ardÄ±ndan yedek kulÃ¼besine koÅŸan Arda GÃ¼ler, sevincini yerine oyuna girdiÄŸi Mesut Ã–zil'e sarÄ±larak yaÅŸadÄ±.

OZAN TUFAN'DAN SONRA BÄ°R Ä°LK

FenerbahÃ§e'de KasÄ±m 2020â€™de Ozan Tufan'dan bu yana oyuna sonradan girdiÄŸi bir maÃ§ta hem gol atÄ±p hem de asist yapan ilk futbolcu Arda GÃ¼ler oldu. 17 yaÅŸ, 16 gÃ¼nlÃ¼k Arda GÃ¼ler, ligde 2014-15â€™ten bu yana oyuna sonradan girip gol-asist katkÄ±sÄ± veren en genÃ§ isim konumunda.

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ARDA GÃœLER MAÃ‡TAN SONRA NE DEDÄ°?

"KazanmamÄ±z gereken Ã¶nemli bir maÃ§tÄ± abi. Sonradan girip katkÄ± verdiÄŸim iÃ§in Ã§ok mutluyum. TaraftarlarÄ±mÄ±za armaÄŸan olsun. Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun. Gol attÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ok mutluyum, Ã§ok gururluyum. Ä°nÅŸallah devamÄ± gelir. TaraftarÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi var. TeÅŸekkÃ¼r ederim. TakÄ±mda yabancÄ±, TÃ¼rk herkes yardÄ±m ediyor. Onlara da teÅŸekkÃ¼r ederim" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°SMAÄ°L KARTAL'DAN ARDA GÃœLER AÃ‡IKLAMASI

"Arda bizim evladÄ±mÄ±z hem TÃ¼rk futboluna hem de FenerbahÃ§eye uzun yÄ±llar hizmet edecektir. ArdayÄ± doÄŸru zamanda oyuna alarak, planlayarak, onu oyuna aldÄ±k. Tam onun oynayacaÄŸÄ± ortam vardÄ±. O da gereÄŸini yaptÄ± bir gol bir asist, bizleri mahcup etmedi. Onun yolu aÃ§Ä±k, geleceÄŸi olan bir oyuncumuz. Ona gÃ¼veniyoruz, onu seviyoruz, o bizim evladÄ±mÄ±z ona da ayrÄ±ca teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

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GÃœNEY KORELÄ° GAZETECÄ° HAYRAN KALDI

GÃ¼ney Koreli futbol yazarÄ± Jason Hanshin Lee, Arda GÃ¼ler'in Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä±ndaki performansÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FenerbahÃ§e'de forma giyen vatandaÅŸÄ± Kim Min-jae'ye ilginÃ§ bir teÅŸekkÃ¼rde bulundu.

Jason Hanshin Lee, "FenerbahÃ§e'de transfer olduÄŸu iÃ§in Kim Min-Jae'ye Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. BÃ¶ylece TÃ¼rk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneÄŸini izleme fÄ±rsatÄ± verdi." ifadelerini kullandÄ±.

Huge thank you to Kim Min-Jae for moving to FenerbahÃ§e so I could watch one of the next generational talents in football. pic.twitter.com/gAi6bvuPZa — Jason (Hanshin) Lee (@Jasons_JaysHub) March 13, 2022

GÃœNTEKÄ°N ONAY: ATTIRDIÄžI GOL HARiKULADEYDi

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HÃ¼rriyet Gazetesi yazarÄ± GÃ¼ntekin Onay, bugÃ¼nkÃ¼ kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Arda GÃ¼ler'in performansÄ±na ayÄ±rdÄ±. Onay, "Ä°vme bu kadar Alanyaâ€™ya dÃ¶nmÃ¼ÅŸken kaleci altayâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼per kurtarÄ±ÅŸ FenerbahÃ§eâ€™yi yÄ±kÄ±mdan kurtardÄ±. Ä°kinci yarÄ±da sadece penaltÄ± atarken gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Mesutâ€™un yerine arda GÃ¼lerâ€™in girmesi, Pelkasâ€™Ä±n oyuna dahil olmasÄ± ile yeniden dengeyi bulan sarÄ± lacivertlilerde genÃ§ arda, gerÃ§ekten de 1 gol, 1 asist ile fark yarattÄ±. Ã–zellikle de Mergim Berishaâ€™ya attÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gol harikulade idi." yazdÄ±.

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