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GeriFutbol Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Görüşmeler Galatasaray ağırlıklı!
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Futbol
Haber Giriş: 03.06.2020 - 15:40,Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Görüşmeler Galatasaray ağırlıklı!

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Görüşmeler Galatasaray ağırlıklı!
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılacağını ve görüşmelerin Galatasaray ağırlıklı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'ın gündeminde olan Oğulcan Çağlayan'ın takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Global'a konuşan Kartal, "Bildiğim kadarıyla Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi bitiyor, ayrılıyor. Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı." dedi.

Bu sezon mavi-yeşilli formayla 22 maçta görev alan Oğulcan Çağlayan, 4 gol atıp, 2'de asist yapma başarısı gösterdi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartaldan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Görüşmeler Galatasaray ağırlıklı

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