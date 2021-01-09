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GeriFutbol Çaykur Rizespor, 6-0'lık Beşiktaş maçının yaralarını sarmak istiyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor, 6-0'lık Beşiktaş maçının yaralarını sarmak istiyor

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Çaykur Rizespor, 6-0'lık Beşiktaş maçının yaralarını sarmak istiyor
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Süper Lig'de yarın sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, eksik ve sakat oyunculara rağmen bu maçın kazananı olmak istediklerini söyledi.

Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine, Beşiktaş karşılaşmasını farklı şekilde kaybettikleri için üzgün olduklarını ve bu maçı artık geride bıraktıklarını ifade etti.

Denizlispor maçının kendileri için daha çok önem kazandığını vurgulayan Bakır, "Bu maçı kazanarak Beşiktaş karşılaşmasını unutturup taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Onların da mutlak kazanmak istediklerini biliyoruz. Eksik ve sakat oyuncularımıza rağmen bu maçın kazananı biz olmak istiyoruz." diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, Çaykur Rizespor'un zorlu süreçleri her defasında atlatmasını bildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şu an puan olarak kötü durumda değiliz. 20 puan, bugün baktığımız zaman önemli bir puan. Bu puanı futbolcular ve teknik ekip sağladı. Yarın oynayacağımız maçta onlara güveniyoruz. Bu maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızın oyunumuzu beğenmediğini biliyoruz. Oyun olarak biz de mutlu değiliz. İyileştirmek ve daha iyisini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz."

Çaykur Rizespor, 6-0lık Beşiktaş maçının yaralarını sarmak istiyor

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