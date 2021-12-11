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Çaykur Rizespor 3-1 Göztepe (Maçın özeti ve goller)

#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Göztepe
Çaykur Rizespor 3-1 Göztepe (Maçın özeti ve goller)

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek evinde art arda 4. galibiyetini aldı.

Rizespor - Göztepe maçından fotoğraflarRizespor - Göztepe maçından fotoğraflar
Rizespor - Göztepe maçından fotoğraflar

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Çaykur Rizespor ile Göztepe, Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 40 ve 78.(penaltı) dakikalarda Joel Pohjanpalo ve 90+3'te Erik Sabo atarken Göztepe'nin sayısını 61. dakikada Atınç Nukan kaydetti.

Göztepe'de Halil Akbunar 68. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından evinde oynadığı son 4 maçı da kazanan Çaykur Rizespor puanını 13'e çıkardı. 3 maç sonra yenilen Göztepe ise 14 puanda kaldı.

Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ata Yıldırım xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, S.Holmen xx, Cemali xx, Gökhan xxx, Selim xxx, T.Boyd xx (Y.Bolasie dk. 71 xx), A.Umar xxx, F.Baiano xxx (E.Sabo dk. 78 xx), F.Boldrin xxx (B.Dabo dk. 87 ?), D.Djokovic xx, J.Pohjanpalo xxx (Deniz dk. 87 ?)
Yedekler: Tarık, Alberk, L.Phiri, Alper, Yasin, L.Remy
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Göztepe: İrfan Can x, Atınç xx, D.Arslanagic x, Murat x, Atakan x (M.Baku dk. 90+2 ?), Kahraman x (C.Ndiaye dk. 82 ?), Yalçın x (Beykan dk. 82 ?), Lourency x (D.Tijanic dk. 46 xx), Halil x, Soner xx, A.Jahovic x (D.Burekovic dk. 82 ?)
Yedekler: B.Megyeri, Erkam, Efe Can, Yusuf, Ege
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Goller: Pohjanpalo (dk. 39 ve 79 pen.), Eric Sabo (dk. 90+4) (Çaykur Rizespor), Atınç (dk. 62)(Göztepe)
Kırmızı kart: Halil (dk. 69) (Göztepe)
Sarı kartlar: Selim Ay, Bolasie (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

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14. dakikada Cemali’nin pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Boyd’un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
26. dakikada Boldrin’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Gönül’ün vuruşanda top yandan auta çıktı.
38. dakikada kendi sahasından aldığı topla ceza sahasına kadar giden Fabricio'nun şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
40. dakikada Boldrin’in kullandığı köşe atışında topa yükselen Pohjanpalo’nun kafa vuruşu filelere gitti. 1-0

62. dakikada Soner’in gerçekleştirdiği köşe vuruşunda topa yükselen Atınç’ın kafa vuruşunda direğe çarpan top filelerle buluştu. 1-1
79. dakikada ceza sahasının içerisinde Paluli’nin Umar’a yaptığı müdahalede hakem Erkan Özdamar Penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Pohjanpalo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
90+4. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından gelen Umar’ın pasında topla buluşan Eric Sabo’nun vuruşunda top filelerle buluştu. 3-1

 

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#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Göztepe

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