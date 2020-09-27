Çaykur Rizespor 1 - 1 Alanyaspor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'e 2'de 0 ile başlayan Çaykur Rizespor, üst üste 2 galibiyet alan Alanyaspor'u konuk etti.

Golsüz geçilen ilk yarının ardından Alanyaspor, 69. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Pes etmeyen Çaykur Rizespor, 81'de yıldız futbolcusu Loic Remy'nin golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 7'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor ise ligdeki ilk puanını aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)



10. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Selim Ay'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.



30. dakikada Aytemiz Alanyaspor adına kazanılan faul atışında, Efkan Bekiroğlu'nun yaklaşık 30 metreden yerden sert şutunda top yandan auta çıktı.



45+3. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Ceyhun Gülselam'ın kafa kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çelmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

51. dakikada Juanfran'ın sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Tayfur Bingöl'ün penaltı noktası üzerinde göğsü ile kontrol ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

54. dakikada Moroziuk'un ara pasında defansın arkasına sarkan Boldrin'in ceza sahası çizgisi üzerinde yerden sol ayağı ile sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

57. dakikada defansın arkasına atılan pasta hatalı çıkan Selim Ay'dan kurtulan Babacar'ın kaleci ile karşı karşıya sert şutunda, top yandan auta çıktı.

58. dakikada defansın arkasına sarkarak sol taraftan ceza sahası içerisine giren Michalak'ın kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, topun altına fazla girince meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

69. dakikada Juanfran'ın uzun taç atışında Bakasetas kafa ile topu arkaya çevirdi. Mustafa Pektemek'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 0-1

81. dakikada Samudio'nun pasında Boldrin iki rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine yerden pasında Remy, plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

90 1. dakikada Boldrin'in defansın arkasına pasında hareketlenen Tunay Torun karşı karşıya aşırtma vuruşunda kaleci Marafona son anda elleri ile müdahale ederek topu yavaşlattı. Araya giren savunma oyuncusu meşin yuvarlağı Tunay Torun'dan önce kornere çeldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Baiano, Doğan Erdoğan (Dk.58 Yasin Pehlivan), Abdullah Durak (Dk.75 Skoda), Michalak (Dk.58 Samudio), Boldrin, Samudio, Remy (Dk.87 Tunay Torun)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk.63 Bakasetas), Siopis (Dk.85 Tzavellas), Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu (Dk.63 Salih Uçan), Mustafa Pektemek (Dk.76 DAvidson), Babacar (Dk.63 Bareiro)

Sarı kartlar: Dk.77 Baiano, Dk.90 4 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor) Dk. 90 3 Juanfran (Aytemiz Al

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