Carlos Kameni'den Fenerbahçe açıklaması!

Carlos Kameni, "Fenerbahçe, hiçbir gerekçe göstermeden kadro dışı bıraktı. Ben ödemelerimi alamadım. Sözleşmemi feshetme hakkım doğdu ve FIFA'ya gittim. O dönem serbest kalamıyordum. Çünkü, problemim tam olarak çözülmemişti. FIFA'nın vereceği kararı bekliyordum. Malaga'da kendi evimde antrenmanlarıma devam ettim." dedi.

"FIFA BENİ HAKLI BULDU"



"Bugün işler kısmen çözüldü çünkü FIFA beni haklı buldu." diyerek sözlerini sürdüren Kameni, "Fenerbahçe, FIFA'nın verdiği karar sonrası CAS'a başvurdu. Yani, 5 ay daha bekleyeceğiz ve sonucu göreceğiz. Ancak, şu an serbest bir futbolcuyum ve istediğim kulübe imza atarım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

YILLIK MAAŞI 2.2 MİLYON EURO'YDU



Fenerbahçe'nin 2017'de Malaga'dan transfer ettiği Kamerunlu kaleci Kameni, Süper Lig'de 9 maça çıktı, 2 maçta kalesini gole kapattı ve 13 gol yedi. Kameni'nin maaşı yıllık 2.2 milyon Euro idi. (Sabah)