Trabzonspor 0-1 Sivasspor / Maç sonucu

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Menig kaydetti.
Bu mağlubiyetle 52 puanda kalan bordo mavililer, üçüncü sıradaki yerini korudu. Sivasspor ise 44 puanla 7. sıraya yükseldi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada Pepe'nin pasında topla buluşan Umut Güneş'in şutunda kaleci Nikolic meşin yuvarlağı çeldi.
31. dakikada Pepe'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Trezeguet'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
32. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
45. dakikada Eren Elmalı'nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Nikolic topu kornere çeldi.
53. dakikada Rey Manaj'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Menig, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1
79. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Mendy'nin vuruşunda kaleci Nikolic topu çeldi.
88. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Koita'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Menuier, Denswil, Mendy, Eren, Umut, Berat, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.
Sivasspor: Nikolic, Uğur, Aaron, Camara, Achilleas, Murat, Charisis, Bartuğ, N'Jie, Rey Manaj, Koita.